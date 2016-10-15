Порошенко сообщил, когда украинская армия окончательно станет контрактной

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Всего полмесяца осталось до того, как украинская армия станет добровольческой.

Порошенко также заверил, что солдаты срочной службы, которых около 13 тысяч, а не будут направляться в зону АТО Петр Порошенко/Facebook уже с конца октября, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в субботу, 15 октября, в Чугуеве Харьковской области во время передачи военной техники для армии.

"Многие политики нам обещали в течение 15 лет переход на контрактную армию. Я подчеркиваю, что с конца октября украинская армия становится контрактной, добровольческой. У нас нет ни дезертиров, ни тех, кто отказывается служить", - сказал президент, передает "Украинская правда".

Порошенко сообщил, что в субботу отправляется в зону АТО, где встретится с военными, которые в рамках демобилизации 6 волны направляются домой.

"Я поставил задачу, чтобы к концу октября 6 волна демобилизации была завершена", - сказал он.

Порошенко также заверил, что солдаты срочной службы, которых около 13 тысяч, а не будут направляться в зону АТО, а также не будут "работать строителями на дачах или на других не предназначенных для боевой учебы задачах".

Порошенко также отметил рост боевого потенциала Вооруженных Сил.

11 октября президент Украины Петр Порошенко заявил, что в настоящее время не намерен объявлять седьмую волну частичной мобилизации. "Как верховный главнокомандующий, я не планирую пока объявлять седьмую волну мобилизации", - сказал он.

В течение 2016 года президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении в запас военнослужащих, призванных в армию во время четвертой, пятой и шестой волны частичной мобилизации в 2015 году. Таким образом, как только будет уволен последний из шестой волны, на фронте останутся только контрактники.