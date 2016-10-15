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Порошенко сообщил, когда украинская армия окончательно станет контрактной

15 октября в 12:45

Всего полмесяца осталось до того, как украинская армия станет добровольческой.

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Порошенко также заверил, что солдаты срочной службы, которых около 13 тысяч, а не будут направляться в зону АТО
Петр Порошенко/Facebook
Украинская армия будет контрактной уже с конца октября, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в субботу, 15 октября, в Чугуеве Харьковской области во время передачи военной техники для армии.

"Многие политики нам обещали в течение 15 лет переход на контрактную армию. Я подчеркиваю, что с конца октября украинская армия становится контрактной, добровольческой. У нас нет ни дезертиров, ни тех, кто отказывается служить", - сказал президент, передает "Украинская правда".

Порошенко сообщил, что в субботу отправляется в зону АТО, где встретится с военными, которые в рамках демобилизации 6 волны направляются домой.

"Я поставил задачу, чтобы к концу октября 6 волна демобилизации была завершена", - сказал он.

Порошенко также заверил, что солдаты срочной службы, которых около 13 тысяч, а не будут направляться в зону АТО, а также не будут "работать строителями на дачах или на других не предназначенных для боевой учебы задачах".

Порошенко также отметил рост боевого потенциала Вооруженных Сил.

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11 октября президент Украины Петр Порошенко заявил, что в настоящее время не намерен объявлять седьмую волну частичной мобилизации. "Как верховный главнокомандующий, я не планирую пока объявлять седьмую волну мобилизации", - сказал он.

В течение 2016 года президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении в запас военнослужащих, призванных в армию во время четвертой, пятой и шестой волны частичной мобилизации в 2015 году. Таким образом, как только будет уволен последний из шестой волны, на фронте останутся только контрактники.

По материалам: Украинская правда
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Тэги армия Порошенко АТО
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