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Порошенко пока не планирует объявлять седьмую волну мобилизации

11 октября в 14:05

После увольнения последних мобилизованных в шестую волну на фронте останутся только контрактники.

Главнокомандующий1
Президент рассказал о мобилизационных планах
Сайт президента Украины
Президент Украины Петр Порошенко в настоящее время не намерен объявлять седьмую волну частичной мобилизации.

"Как верховный главнокомандующий, я не планирую пока объявлять седьмую волну мобилизации", - сказал он на заседании Совета регионального развития в Киеве.

Порошенко также указал, что на сегодняшний день 56 тыс. человек подписали контракт на службу в ВСУ.

Вместе с тем, по его словам, призыв на срочную службу будет продолжен, при этом солдаты-срочники не будут направляться в зону АТО.

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В течение 2016 года президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении в запас военнослужащих, призванных в армию во время четвертой, пятой и шестой волны частичной мобилизации в 2015 году. Таким образом, как только будет уволен последний из шестой волны, на фронте останутся только контрактники.

В августе советник президента Украины Юрий Бирюков заявил, что в случае обострения ситуации в Донбассе в Украине могут объявить седьмую волну мобилизации, на которой под призыв попадут в первую очередь военнослужащие, имеющие за плечами опыт боевых действий в АТО.

По материалам: Интерфакс-Украина , ZN.UA ,
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Тэги волны мобилизация Порошенко
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