Порошенко пока не планирует объявлять седьмую волну мобилизации

После увольнения последних мобилизованных в шестую волну на фронте останутся только контрактники.

Президент рассказал о мобилизационных планах Сайт президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко в настоящее время не намерен объявлять седьмую волну частичной мобилизации.

"Как верховный главнокомандующий, я не планирую пока объявлять седьмую волну мобилизации", - сказал он на заседании Совета регионального развития в Киеве.

Порошенко также указал, что на сегодняшний день 56 тыс. человек подписали контракт на службу в ВСУ.

Вместе с тем, по его словам, призыв на срочную службу будет продолжен, при этом солдаты-срочники не будут направляться в зону АТО.

В течение 2016 года президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении в запас военнослужащих, призванных в армию во время четвертой, пятой и шестой волны частичной мобилизации в 2015 году. Таким образом, как только будет уволен последний из шестой волны, на фронте останутся только контрактники.

В августе советник президента Украины Юрий Бирюков заявил, что в случае обострения ситуации в Донбассе в Украине могут объявить седьмую волну мобилизации, на которой под призыв попадут в первую очередь военнослужащие, имеющие за плечами опыт боевых действий в АТО.