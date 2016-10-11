Порошенко пока не планирует объявлять седьмую волну мобилизации

После увольнения последних мобилизованных в шестую волну на фронте останутся только контрактники.
"Как верховный главнокомандующий, я не планирую пока объявлять седьмую волну мобилизации", - сказал он на заседании Совета регионального развития в Киеве.
Порошенко также указал, что на сегодняшний день 56 тыс. человек подписали контракт на службу в ВСУ.
Вместе с тем, по его словам, призыв на срочную службу будет продолжен, при этом солдаты-срочники не будут направляться в зону АТО.
В течение 2016 года президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении в запас военнослужащих, призванных в армию во время четвертой, пятой и шестой волны частичной мобилизации в 2015 году. Таким образом, как только будет уволен последний из шестой волны, на фронте останутся только контрактники.
В августе советник президента Украины Юрий Бирюков заявил, что в случае обострения ситуации в Донбассе в Украине могут объявить седьмую волну мобилизации, на которой под призыв попадут в первую очередь военнослужащие, имеющие за плечами опыт боевых действий в АТО.Интерфакс-Украина , ZN.UA ,