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Порошенко объявил конкурс на вакантные должности председателей райгосадминистраций

18 ноября в 18:02

На данный момент вакантными остаются должности девяти глав РГА.

Порошенко подписал
Порошенко подписал распоряжение об объявлении конкурса 18 ноября
Сайт президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко подписал распоряжение об объявлении конкурса на занятие вакантных должностей председателей районных государственных администраций в Одесской, Хмельницкой, Черновицкой, Черниговской областей и в городе Киеве.

Согласно части второй статьи 23 Закона Украины "О государственной службе" объявлен конкурс на должности глав Татарбунарской РГА (Одесская обл.), Полонской, Шепетовской и Ярмолинецкой РГА (Хмельницкая обл.), Сокирянской РГА (Черновицкая обл.), Борзнянской и Новгород-Северской (Черниговская обл), Дарницкой и Деснянской РГА столицы.

В пресс-службе президента отмечается, что распоряжение №274/2016-рп вступает в силу со дня его опубликования, 18 ноября.

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Ранее сообщалось, что восемь председателей районных государственных администраций Одесской области заявили о готовности подать в отставку вслед за бывшим председателем Одесской областной государственной администрации Михаилом Саакашвили.

По материалам: ZN.UA
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Тэги должность конкурс Украина Порошенко
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