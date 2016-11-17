Аваков объявил конкурс на должность главы Нацполиции

Глава МВД хочет провести конкурс на должность главы НПУ, хотя закон и не требует этого.

Аваков будет искать нового главу Нацполиции при помощи конкурсного отбора Uncleroo / Depositphotos

Назначение нового руководителябудет осуществляться по итогам консультативного конкурса, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Назначение на должность руководителя Национальной полиции Украины, в соответствии с законодательством, не предусматривает проведения конкурса. Однако, с оглядкой на тот факт, что к человеку, который займет должность Главы Национальной полиции Украины, должно быть безоговорочное доверие, как украинского общества, так и международного политикума, я принял решение о проведении консультативного конкурса для действующих полицейских на замещение данной должности", – написал он в Facebook.

По словам Авакова, он уже создал консультативную комиссию, в которую пригласят экспертов из США, Канады и ЕС, а также авторитетных экспертов от украинской общественности.

Министр указывает, что отбор будет осуществляться Комиссией на основании результатов квалификационных испытаний и собеседования. Комиссия порекомендует ему наиболее достойных кандидатов на должность главы НПУ, после чего лучший из них будет предложен на рассмотрение Кабмина.

Как сообщалось, 16 ноября Кабмин уволил Хатию Деканоидзе с должности главы Нацполиции. После этого глава МВД Арсен Аваков назначил временно исполняющим обязанности руководителя НПУ бывшего первого заместителя главы Национальной полиции Украины Вадима Трояна.

Хатия Деканоидзе подала в отставку с поста главы Национальной полиции Украины 14 ноября. "Я, как и обещала, в течение года создала фундамент для развития новой Национальной полиции… Но, к сожалению, мои полномочия и воля не были достаточными для резких изменений", - сказала она.

Деканоидзе также указала на то, что ее заместитель Вадим Троян не является достаточно самостоятельной фигурой, а также заявила о необходимости проведения прозрачного конкурса на должность главы НПУ.

В мае 2016 года Деканоидзе в интервью ZN.UA говорила, что заставить уйти может только внутреннее ощущение, что преодолевать противостояние системы больше невозможно.

Деканоидзе возглавляла Национальную полицию с 4 ноября 2015 года. Слухи об отставке Деканоидзе начались после того, как в мае 2016 года МВД покинула первый замминистра Эка Згуладзе.