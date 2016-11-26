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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

По словам украинского президента, противники признания этой трагедии геноцидом, живут в одной географической точке.

Порошенко подчеркнул, что можно зачистить от книг о Голодоморе Библиотеку украинской литературы в Москве, но из истории Голодомор вычеркнуть невозможно Сайт президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко во времязаявил, что Голодомор невозможно вычеркнуть из истории, сколько бы не "зачищали" от книг об этой трагедии Библиотеку украинской литературы в Москве.

"Апологеты отрицания Голодомора-геноцида живут в основном в одной географической точке. Они прячут от ученых архивные документы и судом запрещают соответствующие труды украинских авторов", - сказал президент 26 ноября, передает УНИАН.

Порошенко также подчеркнул, что можно зачистить от книг о Голодоморе Библиотеку украинской литературы в Москве, но из истории Голодомор вычеркнуть невозможно.

Напомним, что сегодня исполняется 84-я годовщина организованного коммунистической властью бывшего СССР геноцида украинского народа – Голодомора 1932-1933 годов, который унес жизни более четырех миллионов человек, или 13% всего населения Украины.