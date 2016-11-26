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Порошенко напомнил России о невозможности вычеркнуть Голодомор из истории

26 ноября в 18:15

По словам украинского президента, противники признания этой трагедии геноцидом, живут в одной географической точке.

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Порошенко подчеркнул, что можно зачистить от книг о Голодоморе Библиотеку украинской литературы в Москве, но из истории Голодомор вычеркнуть невозможно
Сайт президента Украины


Президент Украины Петр Порошенко во время чествования памяти жертв голодоморов в Киеве заявил, что Голодомор невозможно вычеркнуть из истории, сколько бы не "зачищали" от книг об этой трагедии Библиотеку украинской литературы в Москве.

"Апологеты отрицания Голодомора-геноцида живут в основном в одной географической точке. Они прячут от ученых архивные документы и судом запрещают соответствующие труды украинских авторов", - сказал президент 26 ноября, передает УНИАН.

Порошенко также подчеркнул, что можно зачистить от книг о Голодоморе Библиотеку украинской литературы в Москве, но из истории Голодомор вычеркнуть невозможно.

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Напомним, что сегодня исполняется 84-я годовщина организованного коммунистической властью бывшего СССР геноцида украинского народа – Голодомора 1932-1933 годов, который унес жизни более четырех миллионов человек, или 13% всего населения Украины.

По материалам: УНИАН
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Тэги Украина Порошенко Голодомор Москва
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