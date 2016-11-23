Три четверти граждан считают Голодомор геноцидом украинского народа

Отрицают Голодомор-геноцид малообеспеченные жители русифицированных городов востока Украины.

Половина русскоязычных одобряют уничтожение украинцев во время Голодомора Андрей Товстыженко, ZN.UA

Три четверти граждан Украины (72%) согласны с утверждением, что Голодомор 1932-33 годов был геноцидом украинского народа, не согласились с этим 14%, не определились – 14%, свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Как отмечают социологи, количество тех, кто признает Голодомор геноцидом, несколько уменьшилась по сравнению с прошлым годом (с 80% до 72%), но в то же время оно является таким же как в 2014 году и выше, чем было в 2010-2012 гг. (около 60%).

Утверждение, что Голодомор 1932-33 годов был геноцидом украинского народа, разделяют практически все жители Запада страны (97%), большинство опрошенных Центра (78%), почти две трети Юга (57%) и чуть меньше половины Востока (48%).

Социологическая группа "Рейтинг"

Жители сел больше согласны с тезисом о Голодоморе-геноциде, чем жители городов (79% против 68%). Среди респондентов, родной язык которых украинский, сторонников тезиса 83%, в то время как среди тех, кто считает родным русский, – 47%. В возрастном разрезе количество тех, кто поддерживает тезис о Голодоморе-геноциде, колеблется от 70 до 75% в разных категориях. В то же время прослеживается разница в количестве противников этого тезиса в возрастных группах: чем старше опрошенные, тем их больше.

Социологическая группа "Рейтинг"

Среди сторонников евроинтеграции тех, кто соглашается, что Голодомор 1932-1933 был геноцидом, – 86%, среди противников почти вдвое меньше – 48%. Подобная тенденция и среди тех, кто за или против вступления в НАТО (91% против 53%). Респонденты, которые поддерживают вступление в Таможенный союз, менее склонны к поддержке признания Голодомора геноцидом (таких среди них всего 38%).

Социологическая группа "Рейтинг"

Ностальгические настроения по СССР не имеют решающего влияния на отношение опрошенных к восприятию Голодомора как геноцида. Так, 59% тех, кто сожалеет о развале Советского Союза в 1991 году, все равно соглашаются с тем, что Голодомор был геноцидом (25% - не согласны). Среди тех, кто не сожалеет, таких 85%.

Опрос Социологической группы "Рейтинг" проводился 16-22 сентября 2016 года среди 2000 респондентов методом личного формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

По данным исследования НАН Украины, потери Украины за годы Голодомора в 1932-1934 годах составили около 4,5 млн человек. Как писало ZN.UA, учитывая масштабы этих потерь, следует говорить по крайней мере о шести признаках преступных действий большевистской власти, подпадающих под Конвенцию ООН о геноциде.