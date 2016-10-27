Порошенко каждое утро молится по 15-20 минут

Абсолютное большинство украинцев считают себя верующими людьми. Президент даже молится каждый день.
"Каждый день, когда я просыпаюсь, я молюсь. Это занимает приблизительно 15-20 минут. И я вспоминаю Библию, на которой я давал клятву как президент Украины", - сказал Порошенко в Острожской академии.
Напомним, что президент Украины принимает присягу на Пересопницком Евангелии.
По данным опроса Центра Разумкова, уровень декларируемой религиозности украинского общества остается высоким. В марте 2016 года верующими признали себя 70% граждан. В то же время большинство верующих посещают религиозные службы, собрания, богослужения только на большие праздники.ZN.UA