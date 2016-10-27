Порошенко каждое утро молится по 15-20 минут

Абсолютное большинство украинцев считают себя верующими людьми. Президент даже молится каждый день.

Стало известно, сколько времени Порошенко уделяет молитве Сайт президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что каждый свой день он начинает с молитвы.

"Каждый день, когда я просыпаюсь, я молюсь. Это занимает приблизительно 15-20 минут. И я вспоминаю Библию, на которой я давал клятву как президент Украины", - сказал Порошенко в Острожской академии.

Напомним, что президент Украины принимает присягу на Пересопницком Евангелии.

По данным опроса Центра Разумкова, уровень декларируемой религиозности украинского общества остается высоким. В марте 2016 года верующими признали себя 70% граждан. В то же время большинство верующих посещают религиозные службы, собрания, богослужения только на большие праздники.