Поляки создадут виртуальный музей Чернобыля

Музей виртуальной реальности зоны отчуждения откроют в ноябре.

Виртуальный музей Чернобыля и Припяти начнет работать в ноябре Myroslava / Depositphotos

Польская компания Farm 51 разработала первую в мире виртуальную экскурсию по Чернобылю и Припяти Chernobyl VR Project, которая начнет работать в ноябре 2016 года. Инициаторы проекта планируют открыть в зоне отчуждения музей виртуальной реальности.

Об этом известно по результатам встречи руководителя Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Виталия Петрука с творческой командой проекта, сообщила пресс-служба ведомства.

Сообщается, что Государственное агентство поддержало инициативу польской компании Farm 51. Идея проекта заключается в том, чтобы с помощью 3D-технологий человек имел возможность осуществить виртуальное путешествие по объектам, которые находятся на территории зоны отчуждения. В частности, во время ознакомительного визита желающие смогут "посетить" Чернобыльскую АЭС, покинутые многоэтажки, парк аттракционов - все это расположено в Припяти, городе-привидении, опустевшем в 1986 году после Чернобыльской катастрофы.

Эти же разработчики планируют начать реализацию проекта, где с помощью компьютерной графики смогут рассказать о будущем зоны отчуждения - территории, которая навсегда изменила ход истории Украины и объединила мировое сообщество вокруг вопроса ядерной безопасности.

Как сообщалось, в начале ноября начнется установка защитной арки над саркофагом четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС.