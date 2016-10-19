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Поляки создадут виртуальный музей Чернобыля

19 октября в 06:08

Музей виртуальной реальности зоны отчуждения откроют в ноябре.

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Виртуальный музей Чернобыля и Припяти начнет работать в ноябре
Myroslava / Depositphotos
Польская компания Farm 51 разработала первую в мире виртуальную экскурсию по Чернобылю и Припяти Chernobyl VR Project, которая начнет  работать в ноябре 2016 года. Инициаторы проекта планируют открыть в зоне отчуждения музей виртуальной реальности.

Об этом известно по результатам встречи руководителя Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Виталия Петрука с творческой командой проекта, сообщила пресс-служба ведомства.

Сообщается, что Государственное агентство поддержало инициативу польской компании Farm 51. Идея проекта заключается в том, чтобы с помощью 3D-технологий человек имел возможность осуществить виртуальное путешествие по объектам, которые находятся на территории зоны отчуждения. В частности, во время ознакомительного визита желающие смогут "посетить" Чернобыльскую АЭС, покинутые многоэтажки, парк аттракционов - все это расположено в Припяти, городе-привидении, опустевшем в 1986 году после Чернобыльской катастрофы.

 Эти же разработчики планируют начать реализацию проекта, где с помощью компьютерной графики смогут рассказать о будущем зоны отчуждения - территории, которая навсегда изменила ход истории Украины и объединила мировое сообщество вокруг вопроса ядерной безопасности.

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 Как сообщалось, в начале ноября начнется установка защитной арки над саркофагом четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС. 

По материалам: ZN.UA
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Тэги Чернобыль музей АЭС Польша Припять
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