Полторак рассказал о перспективе получения летального оружия от США

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Украина сначала должна думать над вопросом создания сильной армии.

Полторак заявил, что мы должны делать сами все для построения армии Министерство обороны Украины

Закон о предоставлении Украине летального оружия должен пройти определенный путь и принятие в Конгрессе США, заявил министр обороны Украины Степан Полторак.

"По моему глубокому убеждению, мы в первую очередь должны делать сами все, что зависит от нас, для того чтобы построить армию, которая была бы способна защищать свою Украину, а потом уже рассчитывать на помощь других, чтобы быть независимыми от решения Сената или других правительств других стран. Относительно процесса, о котором вы упомянули (принятие Конгрессом США закона о предоставлении Украине летальной оружия), он должен пройти определенный путь и принятие решения", – сказал он в интервью "5 каналу"

Министр обороны также подчеркнул, что процесс принятия Конгрессом США закона о предоставлении Украине летального оружия должен пройти определенный путь и принятие решения.

Полторак добавил, что в первую очередь мы должны делать все сами для того, чтобы построить армию, которая была бы способна защищать Украину, а потом уже рассчитывать на помощь других, чтобы быть независимыми от решения Сената или правительств других стран.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты продолжают рассматривать вопрос о предоставлении Украине оборонительных летальных вооружений.

Напомним, 22 сентября палата представителей Конгресса США единогласно одобрила закон H. R. 5094 о поддержке стабильности и демократии в Украине, положения которого предусматривают, среди прочего, возможность передачи Украине летальных оборонительных систем вооружений.

Как заявил министр обороны США Эштон Картер, Соединенные Штаты продолжают рассматривать вопрос о предоставлении Украине оборонительных летальных вооружений.

По словам главы Пентагона, данный вопрос "находится в рассмотрении" и решение будет зависеть "от того, как Россия будет выполнять Минские соглашения".

Вопрос о предоставлении Украине летального оружия рассматривается в США после начала российской агрессии в 2014 году. Посол Украины в США Валерий Чалый считает, что Украина вряд ли получит летальное оружие от США до выборов президента из-за отсутствия "политического решения Белого дома.