Полторак: после демобилизации в АТО будут только контрактники

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

Демобилизация последней очереди будет завершена до конца октября.

Сегодня большинство частей уже скомплектованы из военнослужащих по контракту - Полторак @sockraina.com

За 9 месяцев 2016 57 тысяч человек вступили на контрактную службу в. Об этом в эфире "5 канала" заявил министр обороны Украины Степан Полторак.

"За этот год мы действительно очень серьезно сдвинулись вперед ... На сегодня, только за этот год, практически 9 месяцев, мы призвали более 57 000 мужчин и женщин на службу по контракту. В месяц мы призываем от 5 до 7000", - отметил он.

Полторак отметил: "Сегодня большинство частей уже скомплектованы из военнослужащих по контракту. После завершения демобилизации последней очереди, она, кстати, до конца октября будет завершена, на фронте и в зоне проведения АТО, и на линии соприкосновения не останется ни одного военнослужащего по мобилизации, там нет ни одного солдата срочной службы, там останутся только военнослужащие по контракту".

11 октября президент Украины Петр Порошенко заявил, что в настоящее время не намерен объявлять седьмую волну частичной мобилизации. "Как верховный главнокомандующий, я не планирую пока объявлять седьмую волну мобилизации", - сказал он.

В течение 2016 года президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении в запас военнослужащих, призванных в армию во время четвертой, пятой и шестой волны частичной мобилизации в 2015 году. Таким образом, как только будет уволен последний из шестой волны, на фронте останутся только контрактники.