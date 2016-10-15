Топ Новости
<
>

Полторак: после демобилизации в АТО будут только контрактники

15 октября в 09:48

Демобилизация последней очереди будет завершена до конца октября.

четвертая демобилизация
Сегодня большинство частей уже скомплектованы из военнослужащих по контракту - Полторак
@sockraina.com
За 9 месяцев 2016 57 тысяч человек вступили на контрактную службу в Вооруженные силы Украины. Об этом в эфире "5 канала"  заявил министр обороны Украины Степан Полторак.

"За этот год мы действительно очень серьезно сдвинулись вперед ... На сегодня, только за этот год, практически 9 месяцев, мы призвали более 57 000 мужчин и женщин на службу по контракту. В месяц мы призываем от 5 до 7000", - отметил он.

Полторак отметил: "Сегодня большинство частей уже скомплектованы из военнослужащих по контракту. После завершения демобилизации последней очереди, она, кстати, до конца октября будет завершена, на фронте и в зоне проведения АТО, и на линии соприкосновения не останется ни одного военнослужащего по мобилизации, там нет ни одного солдата срочной службы, там останутся только военнослужащие по контракту".

Читайте также: Генштаб планирует демобилизовать около 20 тысяч военных

11 октября президент Украины Петр Порошенко заявил, что в настоящее время не намерен объявлять седьмую волну частичной мобилизации. "Как верховный главнокомандующий, я не планирую пока объявлять седьмую волну мобилизации", - сказал он.

В течение 2016 года президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении в запас военнослужащих, призванных в армию во время четвертой, пятой и шестой волны частичной мобилизации в 2015 году. Таким образом, как только будет уволен последний из шестой волны, на фронте останутся только контрактники.

По материалам: 5 канал
Читайте также
Тэги Украина военнослужащие мобилизация Полторак Порошенко
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
Курс валют
USD 25.81
EUR 28.44
Последние новости