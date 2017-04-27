Польские националисты разобрали памятник воинам УПА под Перемышлем

Демонтаж монумента в польском селе Грушовичи проведен с согласия органов местного самоуправления.

Активисты польских националистических организаций 26 апреля разобрали надгробный памятник воинам УПА, установленный на кладбище села Грушовичи возле Перемышля.

Как сообщает "Укринформ", демонтаж памятника проводился по согласию войта (старосты – ред.) гмины Стубно, в акцию также не вмешивалась полиция. Ранее монумент не раз становился мишенью вандалов.

Объединение украинцев в Польше (ОУП) выразило в связи с инцидентом решительный протест.

"26 апреля произошла очередная антиукраинская провокация в Прикарпатском воеводстве – разбор остатков украинского места памяти в селе Грушовичи, гмина Стубно. Два года назад это место памяти было разрушено неизвестными вандалами, а нынешняя акция осуществлена "группой активистов", в которой принял участие войт гмины Стубно, а патронат взяла на себя политическая партия "Национальное движение", – говорится в заявлении ОУП.

В ОУП подчеркивают, что организаторы акции не скрывают того, что их целью является срыв мероприятий, приуроченных к 70-й годовщине акции "Висла", в рамках которой 140 тысяч украинцев были депортированы из юго-восточной Польши на север и запад страны.

Организация призвала польское правительство и правоохранительные органы отреагировать на инцидент должным образом.

Как сообщает местный сайт portalprzemyski.pl, войт гмины Стубно Януш Слабицкий заявил, что памятник демонтирован в рамках гражданской инициативы, поскольку портил эстетический вид кладбища. По его словам, место, где находился памятник, будет использоваться для захоронений.

Элементы памятника будут сохранены, на тот случай, если кто-то объявит себе их владельцем или захочет взять за них ответственность. В то же время, если кто-то захочет использовать элементы памятника для строительных целей, местная власть рассмотрит такой вариант.

Отмечается, что памятник в Грушовичах был построен еще в 1994 году, с нарушением требований законодательства.

Напомним, в октябре прошлого года польском селе Верхрата на кладбище вандалы уничтожили памятник бойцам Украинской повстанческой армии.

22 июля прошлого года Сейм Польши вслед за Сенатом установил 11 июля "днем памяти жертв геноцида", совершенного украинскими националистами против граждан Второй Речи Посполитой в 1939-1945 гг.".

В ответ на решение Сената и постановление Сейма Польши, 8 сентября Верховная Рада приняла постановление, в котором осудила "односторонние действия Сената и Сейма Республики Польша, направленные на пересмотр результатов сотрудничества, которые были достигнуты во время конструктивного украинско-польского диалога за последние десятилетия".

Подробнее о проблемах украинско-польских отношений читайте в статье Алены Гетьманчук "Украина—Польша: партнерство без патроната и предпосылок" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".