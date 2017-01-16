Полозов заявляет, что его могут похитить из-за отказа от допроса в ФСБ

В перерыве судебного заседания по делу Ахтема Чийгоза следователь попытался вручить правозащитнику повестку на допрос и пообещал ему привод в случае отказа.

Николая Полозова могут принудительно доставить на допрос в ФСБ

Адвокат, представляющий в российском суде интересы крымских татар Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза, сообщил о том, что его могут похитить сотрудники ФСБ РФ.

"В перерыв по делу Чийгоза пришёл следователь ФСБ Скрипка, попытался вручить повестку на допрос. Я вновь отказался. Пригрозил мне приводом", - написал на своей странице в Facebook правозащитник.

По словам Полозова, в оккупированном Крыму привод равносилен похищению человека.

"Теперь, видимо, мне следует ожидать принудительного привода (похищения) в Крыму органами ФСБ. Такая вот тут работа", - добавил он.

Ранее адвокат заявлял о том, что может попасть под уголовное преследование в Крыму. Ему инкриминировали оскорбление представителя власти и неуважение к суду.