Защита продолжает настаивать на домашнем аресте для Сущенко

Адвокат украинского журналиста считает данную меру пресечения оптимальной.

Защита Романа Сущенко будет настаивать на домашнем аресте Артем Атаманюк / LB.ua

Адвокат незаконно удерживаемого в России украинского журналистабудет настаивать на смене меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест. О своих планах на ближайшее заседание суда, которое состоится в конце января в Лефортовском суде города Москвы, Марк Фейгин рассказал в интервью изданию " Укринформ ".

"Напомню, что срок содержания Романа Сущенко под стражей заканчивается 30 января. Где-то за неделю до этого должно состояться заседание Лефортовского суда о продлении ареста. Защита, как и ранее, будет настаивать на изменении "меры пресечения" на домашний арест", - отметил Фейгин.

По словам правозащитника, данная мера пресечения "абсолютно адекватная", в условиях сложившейся ситуации.

Как сообщалось ранее, 3 октября Федеральная служба безопасности РФ подтвердила задержание в Москве украинского журналиста Романа Сущенко, назвав его кадровым сотрудником украинской военной разведки. Против украинского гражданина открыли уголовное производство по статье "шпионаж". 15 декабря, Московский городской суд признал законным продление ареста украинского журналиста Романа Сущенко.

На текущий момент Сущенко внесли в список по обмену заложников.

Подробнее об обстоятельствах ареста Сущенко, условиях его содержания в СИЗО и перспективах уголовного дела против него читайте в интервью с адвокатом Марком Фейгиным на ZN.UA.