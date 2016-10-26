Половина украинцев поддерживают визовый режим с Россией

За последние месяцы отношение украинцев к России почти не изменилось, но стало чуть больше тех, кто хочет отгородиться от северного соседа.

На референдуме большинство украинцев проголосуют за визовый режим с Россией facebook.com/yatsenyuk.arseniy

В сентябре 2016 года почти половина украинцев (49%) считали, что с Россией должны быть отношения с закрытыми границами, визами, таможнями, свидетельствуют данные опроса КМИС. В мае эту позицию разделяли 44% респондентов.

По данным опроса, объединиться в одну страну с Россией так же как в мае желают 3% украинцев.

Как свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", на России по сравнению с маем 2016 года увеличилось количество тех, кто хочет закрытых границ и таможен с Украиной (было 36%, стало 39%). Объединиться в одну страну хотят 8% россиян (было 7%, разница статистически не значима).

Отношение населения Украины к России почти не изменилось, а отношение населения России к Украине стало хуже за последние месяцы. Если в Украине количество тех, кто хорошо относится к России уменьшилось на 2 процентных пунктов, что статистически не значимо (42% в мае и 40% в сентябре), то на России за тот же период – на 13 процентных пунктов (39% в мае и 26% в сентябре).

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос в Украине с 16 по 26 сентября 2016 года среди 2040 респондентов. Максимальная погрешность выборки – 2,2%.

"Левада-центр" провел опрос на России с 23 по 25 сентября 2016 года среди 1602 человек. Максимальная погрешность выборки – 3,4%.

Как сообщалось, вопрос о введении визового режима в очередной раз был поднят 3 октября после ареста в Москве журналиста агентства "Укринформ" Романа Сущенко, которого спецслужбы РФ обвинили в шпионаже и содержат в тюрьме "Лефортово".

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что вопрос введения визового режима с Россией лежит в компетенции Верховной Рады.