Глава Европарламента призвал ЕС как можно скорее дать Украине безвизовый режим

Мартин Шульц напомнил украинцам о реормах и борьбе с коррупцией.

Шульц назвал безвизовый режим сигналом поддержки Украины и украинцев business.ua

Президент Европейского Парламента Мартин Шульц призвал лидеров стран-членов Евросоюза как можно скорее предоставить Украине

"ЕС должен принять визовую либерализацию с Украиной как можно скорее. Это будет сильным сигналом в поддержку Украины и конкретным сигналом для ее граждан", – заявил глава Европарламента в четверг, 20 октября, во время выступления на заседании Европейского Совета, где присутствовали главы государств и правительств стран-членов ЕС.

В то же время, Шульц подчеркнул, что Украина должна выполнить свою часть обязательств по проведению реформ и искоренению коррупции, передает "Укринформ".

Перед эти президент Европейского Совета Дональд Туск и президент Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер заверили Петра Порошенко, что делают все для ускорения введения безвизового режима для граждан Украины.

Напомним, что вопрос предоставления Украине безвизового режима не включен в повестку дня сессии Европейского парламента, которая пройдет 24-27 октября в Страсбурге.

12 октября министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что Европейский Союз отложил рассмотрение вопроса либерализации визового режима с Украиной в связи с внутренней дискуссии в ЕС по поводу полномочий реагирования на миграционную кризис.

Ранее, 26 сентября, профильный комитет Европарламента поддержал предоставление Украине безвизового режима. После успешного голосования по докладу и мандату, Европарламент должен будет утвердить состав переговорной команды, которая будет вести переговоры с Еврокомиссией и Европейским Советом.