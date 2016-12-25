Политзаключенные в аннексированном Крыму сообщают о пытках в ФСБ

В судах, при перевозке и допросах силовики избивают задержанных, заламывают им руки и вытаскивают за ноги из автозаков.

В аннексированном Крыму грубо нарушаются права политзаключенных schlenger86 / Depositphotos

мусульмане в оккупированном Россией Крыму подвергаются необоснованному насилию, сообщила на своей странице в Facebook правозащитница, координатор "CrimeaSOS - Полевой правозащитный центр" Александра Крыленкова.

"В то время, когда вся прогрессивная общественность (зачеркнуто) активисты и правозащитники пытаются привлечь внимание к пыткам в России, в Крыму стали появляться тревожные новости о применении неоправданного насилия к политическим заключенным: крымским мусульманам", - написала она.

Адвокаты и сами заключенных рассказали о грубых нарушениях прав человека и регулярном насилии со стороны представителей силовых структур российских оккупантов.

"В судах при перевозке на следственные действия и на судебные заседания, молодым людям заламывают руки, запихивают пинками под скамейки машин, в таком виде везут, затем вытаскивают за ноги из машины и, продолжая бить, ведут до кабинетов следователя", - добавила Крыленкова.

По данным правозащитников, издевательства и пытки не прекращаются даже во время допросов.

"Один из заключенных сообщил также о применении пыток во время допроса в ФСБ: ему надевали на голову полиэтиленовый пакет и требовали признать принадлежность к организации, называемой в России террористической", - отметила Александра Крыленкова.

Напомним, 16 ноября Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН большинством голосов поддержал украинский проект резолюции "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)". 73 члена комитета проголосовали за резолюцию. 23, в том числе, РФ, Беларусь, Китай, Казахстан и Сербия – высказались против.

19 декабря Генеральная Ассамблея ООН большинством голосов поддержала проект резолюции "Ситуация с правами человека в оккупированной Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)". 70 членов проголосовали за резолюцию, 26 высказались против, воздержались еще 77.

Ранее Международный уголовный суд в Гааге приравнял аннексию Крыма к международному вооруженному конфликту.

Как отмечается в отчете, установление факта изначальной интервенции, повлекшей за собой оккупацию, не требуется.

Таким образом, данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.