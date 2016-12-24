На админгранице с Крымом активизировалась российская авиация

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Пограничники бердянского и херсонского отрядов зафиксировали полет пяти вертолетов оккупантов.

На административной границе с оккупированным украинским Крымом наблюдалась активизация российской авиации evgovorov / Depositphotos

Вчера, 23 декабря, на административной границе с оккупированным украинским Крымом наблюдалась активизация российской авиации, сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

"Пограничники Бердянского и Херсонского отрядов зафиксировали полет 5 вертолетов оккупантов. Ми-8 вооруженных сил России двигались над территорией оккупированного полуострова вдоль админграницы без ее пересечения. Во всех случаях пограничники информировали взаимодействуя подразделения Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении 24 декабря.

В ГПСУ также отметили, что вблизи административной границы наблюдалось незначительное перемещение российской военной техники и фиксировался движение катеров на воздушных подушках на морском участке, с которых осуществлялась высадка и посадка людей рядом с позициями.

Ранее сообщалось, что Генеральная ассамблея ООН большинством голосов поддержала проект резолюции "Ситуация с правами человека в оккупированной Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)".

Напомним, 16 ноября Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН большинством голосов поддержал украинский проект резолюции "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)". 73 члена комитета проголосовали за резолюцию. 23, в том числе, РФ, Беларусь, Китай, Казахстан и Сербия – высказались против.

Напомним, 15 ноября Международный уголовный суд в Гааге приравнял аннексию Крыма к международному вооруженному конфликту.

Как отмечается в отчете, установление факта изначальной интервенции, повлекшей за собой оккупацию, не требуется.

Таким образом, данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.