Полиция утром в понедельник перекроет движение транспорта на Крещатике

Ограничения связаны с празднованием Дня достоинства и свободы.

На Крещатике перекроют движение транспорта

В Киеве с 6-30 в понедельник, 21 ноября, в Киеве перекроют движение транспорта на ряде улиц в центральной части города. Это связано с празднованием Дня достоинства и свободы.

Так, будет перекрыто движение транспорта на части ул.Крещатик от ул.Б.Хмельницкого до пл.Европейской, ул.Институтская от ул.Садовой до Майдана Незалежности, ул.Архитектора Городецкого и ул.Б.Гринченко, сообщила пресс-служба Нацполиции Украины.

По данным полиции, ожидается, что в Киеве в массовых мероприятиях примут участие 11 тыс. человек.

Ранее советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк сообщил, что общественный порядок в День достоинства и свободы 21-22 ноября в Украине будет охранять 15 тыс., а в Киеве – 6 тыс. правохранителей.