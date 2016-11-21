Полиция утром в понедельник перекроет движение транспорта на Крещатике

Ограничения связаны с празднованием Дня достоинства и свободы.
Так, будет перекрыто движение транспорта на части ул.Крещатик от ул.Б.Хмельницкого до пл.Европейской, ул.Институтская от ул.Садовой до Майдана Незалежности, ул.Архитектора Городецкого и ул.Б.Гринченко, сообщила пресс-служба Нацполиции Украины.
По данным полиции, ожидается, что в Киеве в массовых мероприятиях примут участие 11 тыс. человек.
Ранее советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк сообщил, что общественный порядок в День достоинства и свободы 21-22 ноября в Украине будет охранять 15 тыс., а в Киеве – 6 тыс. правохранителей.ZN.UA