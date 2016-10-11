В Киеве презентовали пособие для старшеклассников о Революции Достоинства и войне в Донбассе

В пособии почти не упоминаются политические лидеры.
Новое пособие поступит в школы весной
Новости Донбасса
В Киеве представили пособие по истории для старшеклассников. Книга под названием "Пост Скриптум" историка Павла Полянского рассказывает о событиях Революции достоинства и войне в Донбассе, сообщает "5 канал". Также в ней уделяется внимание малоизученным страницам истории Украины между двумя мировыми войнами и основные события 2010 – 2016 годов.
Министерство образования уже рекомендовало пособие для использования в учебном процессе, в школах оно может появиться весной – когда в старших классах будут изучать охваченные в книге исторические события.
По словам автора, в пособии почти не упоминаются политические лидеры, а основным движителем истории представлено гражданское общество.
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