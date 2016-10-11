Топ Новости
<
>

В Киеве презентовали пособие для старшеклассников о Революции Достоинства и войне в Донбассе

11 октября в 06:26

В пособии почти не упоминаются политические лидеры.

учебник
Новое пособие поступит в школы весной
Новости Донбасса
В Киеве представили пособие по истории для старшеклассников. Книга под названием "Пост Скриптум" историка Павла Полянского рассказывает о событиях Революции достоинства и войне в Донбассе, сообщает "5 канал". Также в ней уделяется внимание малоизученным страницам истории Украины между двумя мировыми войнами и основные события 2010 – 2016 годов.

Министерство образования уже рекомендовало пособие для использования в учебном процессе, в школах оно может появиться весной – когда в старших классах будут изучать охваченные в книге исторические события.

По словам автора, в пособии почти не упоминаются политические лидеры, а основным движителем истории представлено гражданское общество. 

Читайте также: В Киеве закупят электронные учебники для учеников 5 классов 14 школ

По материалам: 5 канал
Читайте также
Тэги
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
Курс валют
USD 25.83
EUR 28.82
Последние новости