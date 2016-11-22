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Полиция никого не задержала во время стычек в центре Киева

22 ноября в 00:54

В ходе массовых беспорядков сильно пострадала девушка. 

21.11.2016
Полиция не задержала дебоширов
Украинская правда

Национальная полиция никого не задержала в ходе столкновений в центре Киева, которые произошли 21 ноября во время годовщины Майдана.  

"Никого не задержали. Всего пострадали трое человек, однако сильнее всех - девочка 1995 года рождения. Она неосторожно вылезла на парапет возле Сбербанка России и упала вниз. Она получила тяжелое повреждение", - сообщил руководитель Главного управления Нацполиции в городе Киеве Андрей Крищенко, передает "Укринформ".   

По его данным, по факту нападения на здания на площади Льва Толстого полиция проводит следственные действия, следователи осматривают место происшествия, после чего будут согласовывать с процессуальным руководителем квалификацию правонарушения. 

По его словам, правоохранители на мероприятиях, посвященных годовщине Революции Достоинства, отработали достаточно хорошо.  

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Ранее сообщалось, что во время акций массовых протестов 21 ноября в центре Киева пострадали десять человек.

Несколько человек надышались дымом от горящих покрышек, одна женщина упала с парапета, еще несколько получили ушибы рук и ног.

Ранее сообщалось, что в центре Киева произошли стычки полиции с активистами, которые пытались поджечь шины на Майдане Независимости.

По материалам: Укринформ
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