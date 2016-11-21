На Майдане произошли стычки между участниками вече и полицией

Активисты пытались поджечь шины.

На Майдане Независимости в центре Киева произошли стычки между полицией и участниками вече, посвященного третьей годовщине начала Революции Достоинства.

Причиной конфликта стал призыв лидера ОУН Николая Коханивского принести на Майдан шины, сообщила "Украинская правда" вечером в понедельник, 21 ноября.

"После поджога шин должен пострадать хотя бы один подонок. Мы пойдем к штабу предателя Украины Медведчука (лидер пророссийского движения "Украинский вібор" Виктор Медведчук, - Ред.)", – заявил Коханивский, выступая со сцены под Стеллой Независимости.

Группа активистов направилась в сторону Европейской площади, где находятся автомобили с шинами. Сотрудники полиции и бойцы Нацыональной гвардии стали отбирать шины у участников акции.

После чего шеренга правоохранителей перекрыла путь от Майдана Независимости к Европейской площади.

В данный момент вече проходит в мирном ключе. Продолжаются выступления, в районе стеллы подожгли файеры и несколько автомобильных покрышек, передает телеканал "112. Украина".

21 ноября в Украине отмечается День Достоинства и свободы. Три года назад в этот день начались акции протеста, которые потом переросли в Революцию Достоинства.