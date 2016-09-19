Подавленные жители Крыма апатично отнеслись к российским выборам – FT

Издание пишет, что крымчане в этот раз не танцевали на улицах с флагами России, как в дни аннексии.

Российские политики призвали крымчан голосовать, чтобы "дать отпор Киеву и Вашингтону", но многих это не впечатлило. Единая Россия

В последний раз, когда крымчане ходили на избирательные участки – это был так называемый "референдум", который Россия использует для оправдания аннексии. Тогда на улицах было ощущение праздника с фейерверками, российскими флагами и танцами.

"Но теперь, когда избиратели впервые после того, как замаскированные солдаты оторвали Крым от Украины, вернулись на участки, чтобы избрать российский парламент, их эйфория уступила место апатии. А неявка стала распространенным явлением", - пишет сегодня Financial Times.

Представители самопровозглашенной "власти" в Крыму призвали жителей прийти на участки и еще раз "выступить против Киева и Вашингтона", укрепив на анексированном полуострове власть российской правящей партии "Единая Россия". Но их надежды на то, что половина избирателей придут голосовать, не оправдались. Несмотря на солнечный день на полуострове, местные "чиновники" предупредили, что отключения света и шторм могут повредить явке.

Издание пишет, что крымчан всячески пытались поощрить прийти на российские выборы. В Армянске местная телекомпания разыграла смартфон среди тех, кто пришел на участок. А в Ялте раздавали бесплатные билеты в кино.

Тем временем, наблюдатели ОБСЕ, которые следили за ходом выборов в России, держались подальше от крымских участков, оставив мониторинг местным активистам и небольшой группе иностранцев, приехавших на полуостров независимо. Киев призвал США и ЕС ввести новые санкции против Москвы из-за проведения "выборов" в Крыму, который ей не принадлежит. Президент Петр Порошенко заявил, что Россия превратила курортный регион в "концентрационный лагерь". Тем временам, в украинской столице произошла драка около российского посольства.

Советник министра иностранных дел Украины Алексей Макеев сказал, что Киев будет требовать исключения российской делегации из парламентской ассамблеи ЕС, потому что "вся Дума подорвана Крымом". По его словам, признание выборов в России равна "легитимизации российской риторики". Киев даже отказал в визе российским активистам, настроенным против режима Путина, которые хотели провести акции в Крыму. Но "выборы" на полуострове все равно состоялись, несмотря на осуждение со стороны Украины, ЕС и США.

"Они все хотят, чтобы мы были несчастными. Им не нравится, что мы вернулись домой, в Россию", - сказала кандидат от "Единной России" Наталья Поклонская.

Однако, отсутствие энтузиазма идти на российские участки у крымчан проиллюстрировало их недовольство высокими ценами, частыми отключениями электричества и западными санкциями, которые сделали Крым зависимым от Москвы.

"Люди не видят экономического преимущества их объединения с Россией. Дороги чинят и обещают уменьшить цены, но все равно у всех остается ощущение: "А почему этого не делали раньше?"" - прокомментировал изданию внук бывшего Генсекретаря ЦК КПСС Андрей Брежнев, который баллотировался в Севастополе.

Издание добавляет, что все избиратели, которые пришли на участки настроены против "Единной России", сказали журналистам, что все равно рады аннексии, оправдываясь тем, что так в их регионе нет войны, как в Донбассе. Брежнев говорит, что крымчане, которые голосовали на так называемом "референдуме" в 2014 году из-за ностальгии по СССР, разочарованы из-за экономических трудностей.

Тем временем, в МИД Украины заявили, что выборы в оккупированном Крыму ставят под вопрос легитимность Госдумы РФ. А их проведение свидетельствует о необходимости усиления введенных санкций "как персональных, так и общих".

Напомним, президент Украины Петр Порошенко призвал мировое сообщество не признавать выборы в российскую Госдуму, которые Москва намерена провести во временно оккупированном Крыму, а Евросоюз и ОБСЕ отказались посылать наблюдателей в Крым и Севастополь. Ранее сообщалось, что МИД Украины выразил протест относительно проведения выборов в Госдуму РФ в Крыму.