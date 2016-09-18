Румыния не признает российские выборы в аннексированном Крыму

В МИД Румынии подчеркнули, что страна не признает оккупацию Крыма Российской Федерацией.
"Министерство иностранных дел вновь заявляет о своей поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины и напоминает, что Румыния не признает незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией", - говорится в заявлении МИДа Румынии.
18 сентября стартовали выборы в Государственную Думу Российской Федерации в том числе, на территории аннексированного Крыма, а также в посольстве и в консульствах в Украине.
Напомним, президент Украины Петр Порошенко призвал мировое сообщество не признавать выборы в российскую Госдуму, которые Москва намерена провести во временно оккупированном Крыму, а Евросоюз и ОБСЕ отказались посылать наблюдателей в Крым и Севастополь.
Ранее сообщалось, что МИД Украины выразил протест относительно проведения выборов в Госдуму РФ в Крыму.ZN.UA