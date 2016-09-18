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Румыния не признает российские выборы в аннексированном Крыму

18 сентября в 11:01

В МИД Румынии подчеркнули, что страна не признает оккупацию Крыма Российской Федерацией.

Румыния
Румыния не признает российские выборы в оккупированном Крыму
Андрей Товстыженко, ZN.UA
Румыния не признает легитимность выборов в Госдуму РФ на территории оккупированного Крыма, которые проходят в это воскресенье, 18 сентября. 

"Министерство иностранных дел вновь заявляет о своей поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины и напоминает, что Румыния не признает незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией", - говорится в заявлении МИДа Румынии.

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 18 сентября стартовали выборы в Государственную Думу Российской Федерации в том числе, на территории аннексированного Крыма, а также в посольстве и в консульствах в Украине.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко призвал мировое сообщество не признавать выборы в российскую Госдуму, которые Москва намерена провести во временно оккупированном Крыму, а Евросоюз и ОБСЕ отказались посылать наблюдателей в Крым и Севастополь.

Ранее сообщалось, что МИД Украины выразил протест относительно проведения выборов в Госдуму РФ в Крыму.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Крым Румыния выборы
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