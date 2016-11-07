Почти половина украинцев поддерживают введение страховой медицины

Социологи выяснили отношение украинцев к реформам в здравоохранении. Значительная часть считают, что действующую систему можно исправить.

Идея медицинского страхования привлекает украинцев. Но многих устраивает действующая система kievcity.gov.ua

Почти половина украинцев (46%) считают, что обеспечение каждого гражданина частной страховкой, которая покрывала бы реальные затраты на качество медицинской помощи, наиболее помогло бы усовершенствовать систему здравоохранения, свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

По данным опроса, 34% считают, что больше бы помогло усовершенствовать отечественную медицинскую систему, если бы существующая система работала эффективно. Еще 12% поддерживают такой механизм, как введение медицинского ваучера на определенную денежную сумму, которую можно было использовать ежемесячно и пополнять за счет заработной платы.

Всего 6% респондентов имеют частную медицинскую страховку, 94% - нет. Даже среди респондентов с более или менее высокими доходами (более 5 тыс. грн) тех, кто имеет медицинскую страховку, только 14%.

Более половины (57%) опрошенных поддерживают принцип, по которому бюджетные государственные средства выделяются медицинским учреждениям в зависимости от количества пациентов, а не на основании количества больничных коек. 21% против такой инициативы, 22% не смогли ответить на этот вопрос.

Две трети (64%) поддерживают инициативу по созданию фельдшерской службы как в странах Запада, услуги которых используются при оказании первой медицинской помощи при травматических ситуациях, чтобы спасти жизнь пациента, пока он не получит полноценного и независимого лечения в отделении скорой помощи. 23% против такой идеи.

83% поддерживают вакцинацию детей против таких болезней как полиомиелит, корь, туберкулез, гепатит B, дифтерия и другие. Лишь 9% не поддерживают этого вида профилактики. 77% считают, что прививки должны быть обязательным, 12% - не поддерживают эту идею, 11% не могли определиться с ответом на этот вопрос.

69% опрошенных заявили, что поддерживают инициативу, чтобы к водителям скорой помощи ставилось требование закончить медицинские курсы по оказанию первой помощи и помощи при получении травм, а не просто, чтобы они были водителями. 23% - не поддерживают эту идею.

Две трети опрошенных знают, кто является их семейным врачом или терапевтом. Половина опрошенных доверяют своему врачу, 19% - не доверяют. 31% затруднились ответить на этот вопрос.

Опрос Социологической группы "Рейтинг" проводился 13-20 октября 2016 года среди 1500 респондентов методом личного формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,5%.

В сентябре заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк заявил, что система государственного медицинского страхования должна заработать в Украине с 2017 года.

Как писало ZN.UA, существование обязательного медицинского страхования давно предусмотрено на уровне законодательства, но до сих пор не сделаны какие-либо шаги для его практического внедрения. Отсутствие диверсификации публичных источников финансирования является главной причиной хронического недофинансирования сферы здравоохранения. Во многих странах Европы с помощью программ обязательного медицинского страхования финансируется более половины всех расходов на здравоохранение: в Германии, Франции, Нидерландах, Чехии, Хорватии — около трех четвертых, в Бельгии, Эстонии, Румынии — около двух третьих, в Литве, Венгрии, Польши — 55–60%.