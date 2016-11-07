Почти половина украинцев поддерживают введение страховой медицины

Социологи выяснили отношение украинцев к реформам в здравоохранении. Значительная часть считают, что действующую систему можно исправить.
По данным опроса, 34% считают, что больше бы помогло усовершенствовать отечественную медицинскую систему, если бы существующая система работала эффективно. Еще 12% поддерживают такой механизм, как введение медицинского ваучера на определенную денежную сумму, которую можно было использовать ежемесячно и пополнять за счет заработной платы.
Всего 6% респондентов имеют частную медицинскую страховку, 94% - нет. Даже среди респондентов с более или менее высокими доходами (более 5 тыс. грн) тех, кто имеет медицинскую страховку, только 14%.
Более половины (57%) опрошенных поддерживают принцип, по которому бюджетные государственные средства выделяются медицинским учреждениям в зависимости от количества пациентов, а не на основании количества больничных коек. 21% против такой инициативы, 22% не смогли ответить на этот вопрос.
Две трети (64%) поддерживают инициативу по созданию фельдшерской службы как в странах Запада, услуги которых используются при оказании первой медицинской помощи при травматических ситуациях, чтобы спасти жизнь пациента, пока он не получит полноценного и независимого лечения в отделении скорой помощи. 23% против такой идеи.
83% поддерживают вакцинацию детей против таких болезней как полиомиелит, корь, туберкулез, гепатит B, дифтерия и другие. Лишь 9% не поддерживают этого вида профилактики. 77% считают, что прививки должны быть обязательным, 12% - не поддерживают эту идею, 11% не могли определиться с ответом на этот вопрос.
69% опрошенных заявили, что поддерживают инициативу, чтобы к водителям скорой помощи ставилось требование закончить медицинские курсы по оказанию первой помощи и помощи при получении травм, а не просто, чтобы они были водителями. 23% - не поддерживают эту идею.
Две трети опрошенных знают, кто является их семейным врачом или терапевтом. Половина опрошенных доверяют своему врачу, 19% - не доверяют. 31% затруднились ответить на этот вопрос.
Опрос Социологической группы "Рейтинг" проводился 13-20 октября 2016 года среди 1500 респондентов методом личного формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,5%.
В сентябре заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк заявил, что система государственного медицинского страхования должна заработать в Украине с 2017 года.
Как писало ZN.UA, существование обязательного медицинского страхования давно предусмотрено на уровне законодательства, но до сих пор не сделаны какие-либо шаги для его практического внедрения. Отсутствие диверсификации публичных источников финансирования является главной причиной хронического недофинансирования сферы здравоохранения. Во многих странах Европы с помощью программ обязательного медицинского страхования финансируется более половины всех расходов на здравоохранение: в Германии, Франции, Нидерландах, Чехии, Хорватии — около трех четвертых, в Бельгии, Эстонии, Румынии — около двух третьих, в Литве, Венгрии, Польши — 55–60%.ZN.UA