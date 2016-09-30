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Половина расходов на здравоохранение в Украине идет из кармана пациента

30 сентября в 14:57

Чиновники хотят увеличить финансирование здравоохранения. Например, поднять акцизы на алкоголь и табак.

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Государство оплачивает половину расходов на здравоохранение, утверждает заместитель министра
kievcity.gov.ua
Около 50% расходов на здравоохранение в Украине финансируется из кармана пациента, сообщил заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк.

Он рассказал журналистам, что если государство тратит на здравоохранение около 3% ВВП, то примерно столько же тратят пациенты, оплачивая медуслуги, и покупая лекарства. Таким образом, общие расходы на медицину в Украине могут составлять до 6% ВВП.

"Три четверти того, что тратят люди, тратится на лекарства. Это огромные деньги. Поэтому нужно вводить реимбурсацию. Мы - единственная, страна в Европе, которая не имеет реимбурсации", - сказал он.

При этом, Ковтонюк подчеркнул, что для внедрения системы реимбурсации, которая позволит эффективно использовать средства, "нужно найти дополнительные ресурсы".

"Дополнительным источником финансирования может стать акциз на алкоголь и табак", - сказал замминистра здравоохранения.

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В апреле на заседании Цационального совета реформ президент Петр Порошенко назвал ситуацию в здравоохранении национальной катастрофой.

В феврале министр здравоохранения Александр Квиташвили оценил объемы взяток в медицине в 8-10 млрд долларов.

По материалам: Интерфакс-Украина , ZN.UA ,
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Тэги расходы здравоохранение лекарства
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