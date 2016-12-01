Первые ракетные пуски на юге Украины прошли успешно – Порошенко

Украина проведет все запланированные испытания, несмотря на угрозы со стороны Российской Федерации, отметил президент.

Пуски проходят в полном соответствии с нормами международного права - Порошенко Сайт президента Украины

ВСУ провели первые учебные пуски управляемых ракет ЗРК на юге Украины. Они прошли успешно, заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Уже сейчас поступили первые сообщения об успешных запусках, проведенных сегодня утром. В этих учениях принимает участие боевая и транспортная авиация, подразделения зенитно-ракетных и радиотехнических войск", - сказао он на церемонии вручения штандарта батальону оперативного назначения военной части 3066 Северного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины в Киеве в четверг.

Порошенко также подчеркнул, что Украина проведет все запланированные испытания, несмотря на угрозы со стороны Российской Федерации.

"Сейчас наши с вами ответственность - построить воздушную защиту Киева и всей Украины, и никто нас не остановит, и мы будем действовать в интересах безопасности Украинского народа, Украинского государства, - подытожил глава государства.

Ранее на юге Украины стартовали ракетные стрельбы. В четверг утром, 1 декабря, Минобороны РФ официально уведомило Украину об ответных ударах во время стрельб в Крыму.

Накауне был опубликован текст угроз российского Минобороны в связи с учениями ВСУ возле Крыма. Текст документа подтверждает информацию, ранее опубликованную ZN.UA.

Напомним, 30 ноября Министерство иностранных дел Украины подтвердило обнародованную ZN.UAинфомацию об угрозах Кремля применить силу в случае проведения Вооруженными силами Украины ракетных учений возле Крыма. В связи с угрозами Украина намерена обратиться к мировому сообществу.

Ранее ZN.UA со ссылкой на источники в Министерстве обороны Украины сообщало, что в случае проведения Украиной ракетных стрельб в районе российско-украинской границы в Крыму, Россия угрожает Киеву ответным ракетным ударом.

Это следует из письма Министерства обороны РФ, адресованного военному атташату в составе посольства Украины в РФ.

Позже заместитель министра обороны Украины Александр Дублян подтвердил, что в его ведомстве действительно рассматривают угрозу нанесения РФ ракетного удара по украинским силам в случае проведения Украиной ракетных стрельб на своей территории.

25 ноября Минобороны РФ вручило украинскому атташе ноту протеста в связи с планами Вооруженных сил Украины провести ракетные стрельбы рядом с Крымом. В свою очередь, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что Украина не планирует проводить испытания ракет в Керченском проливе, по которому проходит граница между Украиной и Россией.