Первые ракетные пуски на юге Украины прошли успешно – Порошенко

Украина проведет все запланированные испытания, несмотря на угрозы со стороны Российской Федерации, отметил президент.
"Уже сейчас поступили первые сообщения об успешных запусках, проведенных сегодня утром. В этих учениях принимает участие боевая и транспортная авиация, подразделения зенитно-ракетных и радиотехнических войск", - сказао он на церемонии вручения штандарта батальону оперативного назначения военной части 3066 Северного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины в Киеве в четверг.
Порошенко также подчеркнул, что Украина проведет все запланированные испытания, несмотря на угрозы со стороны Российской Федерации.
"Сейчас наши с вами ответственность - построить воздушную защиту Киева и всей Украины, и никто нас не остановит, и мы будем действовать в интересах безопасности Украинского народа, Украинского государства, - подытожил глава государства.
Ранее на юге Украины стартовали ракетные стрельбы. В четверг утром, 1 декабря, Минобороны РФ официально уведомило Украину об ответных ударах во время стрельб в Крыму.
Накауне был опубликован текст угроз российского Минобороны в связи с учениями ВСУ возле Крыма. Текст документа подтверждает информацию, ранее опубликованную ZN.UA.
Напомним, 30 ноября Министерство иностранных дел Украины подтвердило обнародованную ZN.UAинфомацию об угрозах Кремля применить силу в случае проведения Вооруженными силами Украины ракетных учений возле Крыма. В связи с угрозами Украина намерена обратиться к мировому сообществу.
Ранее ZN.UA со ссылкой на источники в Министерстве обороны Украины сообщало, что в случае проведения Украиной ракетных стрельб в районе российско-украинской границы в Крыму, Россия угрожает Киеву ответным ракетным ударом.
Это следует из письма Министерства обороны РФ, адресованного военному атташату в составе посольства Украины в РФ.
Позже заместитель министра обороны Украины Александр Дублян подтвердил, что в его ведомстве действительно рассматривают угрозу нанесения РФ ракетного удара по украинским силам в случае проведения Украиной ракетных стрельб на своей территории.
25 ноября Минобороны РФ вручило украинскому атташе ноту протеста в связи с планами Вооруженных сил Украины провести ракетные стрельбы рядом с Крымом. В свою очередь, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что Украина не планирует проводить испытания ракет в Керченском проливе, по которому проходит граница между Украиной и Россией.
Интерфакс-Украина