Пасха 2017: куда пойти с семьей в Киеве

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

На выходных можно посетить фестивали писанок и узнать, как отмечали Пасху наши предки.

В этом году Пасха выпадает на 16 апреля

Уже в это воскресенье христиане будут встречать светлый праздник Пасхи , который будет сопровождаться не только запахом вкусных куличей, но и множеством традиционных для этого времени года развлечений и забав. Куда пойти на выходные в Киеве, в материале ZN.UA

Всеукраинский фестиваль Писанки

На Софийской площади будут выставлены рекордные 585 писанок. Кроме того, можно будет увидеть уникальную коллекцию маленьких писанок со всей Украины. Общее количество таких пасхальных яиц составит более 25 тыс. Кроме Софийской площади развлечения будут проходить на Михайловской площади, где размещается зона для детей. На Владимирском проезде киевлян ждет пасхальная ярмарка и ярмарка садоводства, а в парке Владимирская горка устроят лаунж-зону, зону с мастер-классами, ярмарку живописи и хенд-мейда.

Когда: 8-22 апреля

Стоимость: бесплатно

Пасха в Древнем Киеве

В программе праздника театрализованное представление "Как на Руси свет тьму поборол", которая расскажет о том, как жители древнего Киева побороли свои пороки. Принять участие в постановке сможет каждый желающий. Кроме того, будут работать зоны для фотосессий, пройдут мастер-классы и танцевальные флеш-мобы. На территории Парка будут работать экспозиции исторического костюма, деревянного зодчества, средневекового судостроения и осадной техники.

Где: Парк Киевская Русь

Когда: 15-16 апреля

Во сколько: с 10:00, театрализованная постановка с 13:30

Стоимость: 150 грн., детям – 50 грн., для пенсионеров и студентов – 50 грн.

Пасха в "Мамаевой Слободе"

Здесь организаторы предлагают отметить Пасху согласно традициям наших предков. 15 апреля (суббота) в 22:00 состоится всенощная служба, крестный ход и освящение куличей в местной церкви Покрова Пресвятой Богородицы.

После все желающие смогут подняться на колокольню церкви, чтобы ударить в Благовест и поиграть на других церковных колоколах, тем самым очистившись от прошлогодних грехов.

Когда: 15-16 апреля

Стоимость: 50 грн.

Великдень на Старокиївській горі

В программе праздника запланировано пение веснянок и гайивок, игры для детей, пасхальные качели и поздравления. На сцене будут выступать фольклорные коллективы.

Когда: 16 апреля

Где: Музей Ивана Гончара

Во сколько: 13:00-17:00

Стоимость: бесплатно

Пасха в "Мануфактуре"

В выходные здесь устроят мастер-классы по росписи яиц, ярмарку с праздничной выпечкой, мастер-класс по лозоплетению, конкурсы и розыгрыши призов и аква-гримм для юных посетителей.

Где: аутлет-городок Мануфактура, Обуховское шоссе, 2

Когда: 15-16 апреля

Во сколько: 12:00-19:00

Стоимость: бесплатно

Пасха в Феофании

Гостей ждут пасхальные развлечения и детские конкурсы с аниматорами, творческие мастер-классы, живая музыка и угощения на выездной кухне.

Когда: 15-17 апреля

Во сколько: с 13:00

Стоимость: 20 грн., школьникам и студентам - 5 грн., детям до 7 лет и пенсионерам - бесплатно.