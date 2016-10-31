Парубий подписал бюджет с повышением зарплат депутатам

Постановление опубликовано на сайте Верховной Рады.

Депутаты 1 ноября рассмотрят отмену повышения своей зарплаты в проекте госбюджета на 2017 год Коллаж ZN.UA

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал постановление проекта Закона Украины о Государственном бюджете Украины на 2017 год, которое содержит предложение о повышении зарплат народным депутатам.

Постановление № 5000-п опубликовано на сайте парламента.

Вместе с тем, сегодня, 31 октября, Парубий заявил, что руководители фракций согласились рассмотреть во вторник, 1 ноября, проект постановления и отменить повышение зарплаты народным депутатам в проекте госбюджета на 2017 год.

Спикер парламента назвал ошибкой постановление Верховной Рады о повышении зарплаты народным депутатам.

Напомним, народные депутаты намерены увеличить свою зарплату до 40 тысяч гривень. Соответствующее постановление "О выводах и предложениях к проекту бюджета на 2017 год" было принято Верховной Радой 20 ноября. Постановление предусматривает повышение заработных плат народных депутатов уже с 1 января 2017 года.

Так, зарплата председателя Верховной Рады может составить 30 минимальных зарплат, то есть 48 тыс. гривень. Вице-спикерам предлагается платить 28 минималок, что равно 44,8 тыс. гривень, главам комитетов – 43,2 – 27 минимальных зарплат.

Зарплаты заместителей глав комитетов, а также заместителей руководителей фракций могут повысить до 41,6 тыс. гривен (26 минималок), глав подкомитетов и членов комитетов - до 25 минимальных зарплат или 40 тыс. гривен.

Премьер-министр Владимир Гройсман в связи с этим заявил, что на повышение зарплат народным депутатам нет денег ни в бюджете на нынешний 2016 год, ни в проекте госбюджета на следующий, 2017 год, поскольку это решение принималось Верховной Радой без согласования с Кабмином.

Как сообщалось, заработная плата народных депутатов с 15 апреля 2016 года выросла почти в три раза – с 6400 грн (около 250 долларов) до 17 650 грн (700 долларов по апрельскому курсу).