От выстрелов из гостиницы "Украина" во время событий на Майдане никто не пострадал – ГПУ

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

ГПУ проверяет все данные о выстрелах на Майдане, в том числе из здания консерватории и из гостиницы "Украина".

Участие "третьей стороны" в расстрелах на Майдане остается неподтвержденным Василий Артюшенко, ZN.UA

Генпрокуратура не имеет информации о пострадавших в результате выстрела из гостиницы "Украина" на Майдане Незалежности 20 февраля 2014 года, сообщил руководитель главного следственного управления ГПУ Сергей Горбатюк.

"Данных о том, что кто-то пострадал от того выстрела, не обнаружено", - сказал он, отвечая на вопрос он ZN.UA, завершено ли следствие по этому эпизоду.

В целом, по словам Горбатюка, сотрудники департамента продолжают расследование по фактам всех выстрелов, которые совершались во время протестных акций, в частности по "выстрелам, сделанным, по предварительным данным, из здания консерватории, от которых погибли сотрудники милиции". Также идет проверка о присутствии снайперов.

При этом Горбатюк добавил, что по данным следствия снайперы УГО и спецподразделений "Альфа" и "Сокол", которые находились во время расстрелов на крышах админзданий, оружие в тот момент не применяли.

"Действительно в тот день снайперы УГО и спецподразделений "Альфа" и "Сокол" находились на крышах Кабмина, Администрации президента, но на это время у нас нет данных о том, что они стреляли", - сказал Горбатюк, добавив, что на данный момент участие "третьей стороны" в расстрелах на Майдане остается неподтвержденным.

Как известно, в октябре 2015 года ГПУ обыскала и допросила в качестве свидетелей бывших депутатов от партии "Свобода" Александра Сыча, Олега Панькевича и Игоря Янкива на предмет выстрела из окна номера гостиница "Украина" 20 февраля 2014 года, поскольку, по данным следствия, эту комнату в то время могли снимать указанные депутаты.

Подробнее читайте в интервью Оксаны Денисовой с Сергеем Горбатюком в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".