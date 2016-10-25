Луценко не исключил передачи дел Майдана в Международный уголовный суд

Генпрокурор ожидает от главы Департамента специальных расследований "активных результатов двух с половиной лет работы над этими делами".

С экономическими преступления Януковича тянуть нельзя, считает Луценко Василий Артюшенко, ZN.UA

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко не исключил передачу дел по расследованию преступлений против активистов Евромайдана в Международный уголовный суд (МУС).

"Я ожидаю от Сергея Горбатюка и больше сотни его подчиненных прогресса в этих делах и не исключаю, что эти дела могут быть по согласованию с адвокатами Героев Небесной Сотни переданы в Международный уголовной суд, делегация которого прибудет в Украину буквально на этой неделе", – заявил Луценко на брифинге в Киеве во вторник, 25 октября.

Генпрокурор заявил, что расследование всех уголовных производств по преступлениям против активистов Евромайдана в феврале 2014 года остаются в ведении Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины и его руководителя Сергея Горбатюка. "Никто, ни одного следователя или ни одного уголовного производства от руководства начальника департамента (спецрасследований – ред.) Сергея Горбатюка не забрал. Все дела Майдана от первого до последнего дня находились и находятся под его руководством", - заявил Луценко.

Генпрокурор подчеркнул, что ожидает от Горбатюка "активных результатов двух с половиной лет работы над этими делами". "Думаю, и общество заинтересовано в том, чтоб наконец будут привлечены к ответственности собственно убийцы, которые нанесли тяжелые ранения нашим людям на Майдане и организаторы этих бесчинств и преступлений против человечности", - добавил он.

Генпрокурор также отметил, что Горбатюк должен довести "дела Майдана" до суда, "но с экономическими преступления Януковича тянуть нельзя".

Генпрокурор Юрий Луценко объяснял, что забрал "" у Департамента специальных расследований ГПУ, потому что не согласен с позицией его руководителя Сергея Горбатюка относительно того, что процесс по данному делу должен быть исключительно очным. Луценко, при этом, добавил, что в управлении Горбатюка останутся все дела Майдана, а также все сотрудники, которые вели работу над ними.

Ранее стало известно, что в структуре Генеральной прокуратуры Украины создано Управление по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями. Как сообщила пресс-служба ГПУ, первой задачей новой структурной единицы прокуратуры станет завершение досудебного расследования и передача в суд "Большого уголовного дела" относительно беглого экс-президента Украины Виктора Януковича и его ближайшего окружения. Глава Департамента специальных расследований Сергей Горбатюк, который вел дело Януковича ранее, сохранит свою должность. За его департаментом, состоящим из 56 сотрудников, остается расследование и передача в суд дел о преступлениях на Майдане.

По информации СМИ, 4 октября генпрокурор Юрий Луценко объявил Горбатюку выговор. Согласно приказу, оказавшемуся в распоряжении журналистов, причиной выговора стали претензии по поводу расследования преступлений, совершенных во время Революции достоинства. Горбатюк, в свою очередь, выговор оспорил.

Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что намерен до конца текущего года передать в суд дело о преступлениях в составе организованной группы бывшего президента Украины Виктора Януковича.