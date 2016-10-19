Януковича допросят в деле об убийствах на Майдане, если суд в Ростове позволит - СМИ

Президента-беглеца и экс-командира ВВ могут допросить "как свидетелей".

Суд в Ростове подумает, позволить ли Украине допросить Януковича. РИА Новости

Украина направила запрос России на допрос экс-президента Виктора Януковича и бывшего командующего внутренних войск Станислава Шуляка в деле о расстреле людей на Майдане Незалежности во время протестов в феврале 2014 года.

Минюст РФ подтвердил, что получил запрос, и теперь российский суд будет решать, позволить ли украинской стороне допросить своего бывшего президента-беглеца. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на собственные источники.

"Российское ведомство направило запрос на проведение допроса Януковича и Шуляка по видеосвязи в ростовский суд. Решение об организации процессуальных действий принимает суд, который сейчас будет решать вопрос, будет искать всех граждан, в отношении которых направлен запрос, и после этого, вероятно, будет организован допрос, это все решать суду", - сказал собеседник российского агентства.

Сообщается, что Янукович и Шуляк могут быть допрошены в качестве "свидетелей" кровавых событий на Майдане.

Напомним, что в сентябре адвокат Януковича обнародовал ходатайство, в котором беглый экс-президент Украины требует очной ставки в режиме "скайп-конференции" с президентом Петром Порошенко, экс-премьером Арсением Яценюком, спикером парламентом Андреем Парубием, а также с мером Киева Виталием Кличко.

В ответ, генпрокурор Юрий Луценко пообещал организовать Януковичу очную ставку, если тот приедет в Киев.