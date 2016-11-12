Оружие украинских "диверсантов" в Крыму было игрушечным – СМИ

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Волонтеры международного разведывательного сообщества проанализировали видео ФСБ РФ обыска в квартире украинского "диверсанта".

ФСБ выложила в сеть видео задержания и проведения обыска в квартире украинского "диверсанта" РИА Новости

Изъятое у украинских "диверсантов" в Севастополе оружие оказалось не боевым и было предназначено для игры в страйкбол, сообщает informnapalm.org

ФСБ выложила в сеть видео задержания и проведения обыска в квартире украинского "диверсанта". Волонтеры международного разведывательного сообщества проанализировали это видео. Оказалось, что изъятое оружие не боевое и предназначено для игры в страйкбол (airsoft).

Так, на видеозаписи можно увидеть "оружие" - страйкбольный автомат АК KTR (CYMA CM040J. Зелеными стрелками обозначены провода для подключения аккумулятора. В этой модели он под крышкой ствольной коробки.

Страйкбольный автомат Ср-3 "Вихрь".

Пневматический пистолет MP-654K. Обратите внимание на два зуба задка ствола. У пистолета Макарова ПМ, а также у газового и травматического аналога таких зубцов нет.

Страйкбольные гранаты с наполнителем в виде гороха РГС-4.

Газ для заправки страйкбольного оружия Puff Dino PDGG-1100 Green Gas.

Сообщалось, что что в Севастополе ФСБ РФ задержала украинских "диверсантов" — Алексея Бессарабова, Владимира Дудко и Дмитрия Штыбликова. Главное управление разведки Минобороны Украины также опровергло заявление российской спецслужбы, назвав его "очередным фейком". Впоследствии стало известно, что в Севастополе суд разрешил арестовать трех задержанных в Крыму граждан Украины сроком на два месяца.

Первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной рабочей подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Ирина Геращенко обвинила РФ в захвате новых заложников с целью шантажа Украины.

Сообщалось также, что Украина требует от МИД России предоставить информацию относительно арестованных в Севастополе украинских "диверсантов".

Стоит отметить, что Бессарабов и Штыбликов — украинские эксперты центра "Номос" (Центр содействия изучению геополитических проблем и евроатлантического сотрудничества Черноморского региона "Номос"), деятельность которого в Крыму была совершена в 2014 году. Они также неоднократно выступали экспертами и в еженедельнике "Зеркало недели. Украина" ("Флотская пошлина", "Россия превысила допустимое присутствие своей морской пехоты в Крыму").

Накануне СМИ сообщили, что третьим украинским "диверсантом" мог быть бывший капитан корабля радиоэлектронной разведки.