Оккупационные войска в Донбассе имеют больше танков и артиллерии, чем армия Германии - Порошенко

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По оценкам украинской разведки, в Донбассе находится более 700 российских танков, более 1250 артиллерийских систем, более 1000 БМП и более 300 систем ракетного залпового огня.

С сентября в Донбассе погибли 19 военнослужащих, более 100 ранены - Порошенко Укринформ

Президент Украины Петр Порошенко считает, что Россия не прекратит свою политику агрессии, пока мир не объединится, чтобы остановить Москву.

"Мы наконец должны прекратить быть наивными как в 2008 или в 2014-2015 годах относительно настоящих намерений России. Она и не собирается останавливать агрессию, если мы ее вместе не остановим", - отмечает президент в своей статье "Конец маскарада", опубликованной в немецком издании Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Он подчеркнул важность того, чтобы в этой ситуации весь мир был солидарен, а санкции против России были продолжены. "Они удерживают Россию за столом переговоров и сдерживают ее от еще больших потерь человеческих жизней. Мы также должны приложить все усилия для того, чтобы сорвать маску с проявлений агрессии России везде, где только можем - и в Донбассе, и по поводу МН17, и даже в Алеппо", - подчеркивает президент Украины.

Порошенко сообщил, что с 1 сентября текущего года в Донбассе погибло уже 19 украинских военнослужащих и более 100 ранены в боях.

"С более 800 обстрелами с российской стороны в сентябре и более 500 уже в этом месяце война продолжается и есть все основания считать, что Минский процесс тормозит из-за бесконечного российского маскарада. Пришло время изменить наше видение относительно истинных намерений России, ведь она угрожает не только Украине, но и безопасности и стабильности Европы", - подчеркнул он.

Он также отметил, что по оценкам украинской разведки, в Донбассе находится более 700 российских танков, более 1250 артиллерийских систем, более 1000 БМП и более 300 систем ракетного залпового огня.

"Другими словами, пророссийские боевики в Донбассе имеют больше танков, артиллерии и систем залпового огня, чем Вооруженные силы Германии", - сообщил Порошенко.

Ранее сегодня президент в День Защитника Украины озвучил человеческие потери ВСУ за время АТО в Донбассе в 2014-2016 годах. "2533 военнослужащих погибли, обороняя Украину от российского агрессора", - сказал он в ходе торжественных мероприятий.