Оккупационные войска в Донбассе имеют больше танков и артиллерии, чем армия Германии - Порошенко

По оценкам украинской разведки, в Донбассе находится более 700 российских танков, более 1250 артиллерийских систем, более 1000 БМП и более 300 систем ракетного залпового огня.
Президент Украины Петр Порошенко считает, что Россия не прекратит свою политику агрессии, пока мир не объединится, чтобы остановить Москву.
"Мы наконец должны прекратить быть наивными как в 2008 или в 2014-2015 годах относительно настоящих намерений России. Она и не собирается останавливать агрессию, если мы ее вместе не остановим", - отмечает президент в своей статье "Конец маскарада", опубликованной в немецком издании Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Он подчеркнул важность того, чтобы в этой ситуации весь мир был солидарен, а санкции против России были продолжены. "Они удерживают Россию за столом переговоров и сдерживают ее от еще больших потерь человеческих жизней. Мы также должны приложить все усилия для того, чтобы сорвать маску с проявлений агрессии России везде, где только можем - и в Донбассе, и по поводу МН17, и даже в Алеппо", - подчеркивает президент Украины.
Порошенко сообщил, что с 1 сентября текущего года в Донбассе погибло уже 19 украинских военнослужащих и более 100 ранены в боях.
"С более 800 обстрелами с российской стороны в сентябре и более 500 уже в этом месяце война продолжается и есть все основания считать, что Минский процесс тормозит из-за бесконечного российского маскарада. Пришло время изменить наше видение относительно истинных намерений России, ведь она угрожает не только Украине, но и безопасности и стабильности Европы", - подчеркнул он.
Он также отметил, что по оценкам украинской разведки, в Донбассе находится более 700 российских танков, более 1250 артиллерийских систем, более 1000 БМП и более 300 систем ракетного залпового огня.
"Другими словами, пророссийские боевики в Донбассе имеют больше танков, артиллерии и систем залпового огня, чем Вооруженные силы Германии", - сообщил Порошенко.
Ранее сегодня президент в День Защитника Украины озвучил человеческие потери ВСУ за время АТО в Донбассе в 2014-2016 годах. "2533 военнослужащих погибли, обороняя Украину от российского агрессора", - сказал он в ходе торжественных мероприятий.Интерфакс-Украина