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Охраной российских должностных лиц в Крыму будет заниматься нацгвардия РФ

20 сентября в 12:56

Кремль продолжает наращивать силовую группировку на захваченном полуострове.

Крым1 агрессия
Кремль разместил в Крыму бригаду нацгвардии
schlenger86 / Depositphotos
Российская власть разместила в аннексированном Крыму бригаду российской национальной гвардии, призванную "прикрывать границу" и обеспечивать безопасность должностных лиц РФ на полуострове.

"Была сформирована бригада, основная её задача - это охрана общественного порядка, обеспечение безопасности территории Крыма. Кроме этого, обеспечиваем безопасность ряда должностных лиц", – цитирует "Интерфакс-Украина" заявление заместителя директора ведомства Олега Борукаева.

Он также добавил, что росгвардия будет заниматься охраной важных объектов и выполнять задачи при возникновении чрезвычайных ситуаций.

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Ранее российское командование сформировало в оккупированном Севастополе 47-ю дивизию территориальной обороны, в задачи которой входит охрана стратегически значимых объектов и борьба с "террористами и диверсантами".

Как писало ZN.UA, ползучая милитаризация Россией полуострова, сопровождаемая протестами со стороны США, НАТО и Украины, перешла в открытую стадию. Подробнее читайте в материале Валентины Самар "Плавучий авианосец Крым" для еженедельника "Зеркало недели. Украина".

По материалам: Интерфакс
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Тэги Россия Крым безопасность
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