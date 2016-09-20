Охраной российских должностных лиц в Крыму будет заниматься нацгвардия РФ

Кремль продолжает наращивать силовую группировку на захваченном полуострове.

Кремль разместил в Крыму бригаду нацгвардии schlenger86 / Depositphotos

Российская власть разместила в аннексированном Крыму бригаду российской национальной гвардии, призванную "прикрывать границу" и обеспечивать безопасность должностных лиц РФ на полуострове.

"Была сформирована бригада, основная её задача - это охрана общественного порядка, обеспечение безопасности территории Крыма. Кроме этого, обеспечиваем безопасность ряда должностных лиц", – цитирует "Интерфакс-Украина" заявление заместителя директора ведомства Олега Борукаева.

Он также добавил, что росгвардия будет заниматься охраной важных объектов и выполнять задачи при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Ранее российское командование сформировало в оккупированном Севастополе 47-ю дивизию территориальной обороны, в задачи которой входит охрана стратегически значимых объектов и борьба с "террористами и диверсантами".

Как писало ZN.UA, ползучая милитаризация Россией полуострова, сопровождаемая протестами со стороны США, НАТО и Украины, перешла в открытую стадию. Подробнее читайте в материале Валентины Самар "Плавучий авианосец Крым" для еженедельника "Зеркало недели. Украина".