Украина будет добиваться расширения санкций на организаторов "избирательного фарса" в Крыму

Киев настаивает на том, что выборы в захваченном Крыму ставят под сомнение легитимность всего созыва российской Госдумы.

Украина призвала не признавать полномочия избранных в Крыму депутатов Госдумы РФ palinchak / Depositphotos

Украинская сторона решительно осуждает организацию на оккупированном Россией Крымском полуостровеи будет добиваться включения их участников и непосредственных организаторов в санкционные списки.

Соответствующее заявление, посвященное проведению выборов в российскую Госдуму на временно оккупированной украинской территории, сделало Министерство иностранных дел Украины.

"Отнесение Россией неотъемлемой части суверенной территории Украины в единый федеральный избирательный округ, как и создание на Крымском полуострове четырех одномандатных мажоритарных избирательных округов является грубым нарушением фундаментальных норм и принципов международного права. В связи с этим результаты голосования и полномочия четырех депутатов Государственной Думы, избранных в оккупированном Крыму по мажоритарной системе, и 225 парламентариев, избранных по пропорциональной системе, являются никчемными и нелегитимными, что ставит под сомнение легитимность всей Государственной Думы", – указывается в сообщении пресс-службы ведомства.

В МИД указывают, что резолюцию о территориальной целостности Украины поддержали 100 стран мира, и потому рассчитывают на широкую поддержку мирового сообщества.

"Призываем не признавать результаты выборов в Государственную Думу Федерального Собрания РФ в части голосования на территории оккупированного Крымского полуострова. Украина передаст также всем свои международным партнерам список лиц, непосредственно причастных к организации избирательного фарса в Крыму, и тех, кто принимал участие в незаконных выборах, для включения их в санкционные списки", – подчеркивают в министерстве.

Ранее сообщалось, что по предварительным результатам, явка на выборы в Госдуму РФ в нынешнем году составила рекордно низкие 47,81%.

Тем временем, издание Financial Times пишет, что население оккупированного Крыма встретило выборы в Госдуму РФ с апатией, а неявка стала распространенным явлением.