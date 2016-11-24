Охота ФСБ на "украинских диверсантов" в Крыму угрожает 10 тысячам украинских военных - Лысенко

Для поиска потенциальных "шпионов" российские спецслужбы используют базу данных украинских военных, ранее служивших на полуострове.

Российские спецслужбы ищут "диверсантов" в базе украинских военных

В базе данных, хранящейся на территории аннексированного Крыма , содержится около 10 тысяч личных дел украинских военных, несших службу на полуострове. Именно ею российские силовики пользуются для поиска новых "диверсантов", пояснил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко в интервью телеканалу "Эспрессо".

"ФСБ России вновь прибегло к очередной провокации. На самом деле они идут очень простым путем - они просто используют базу данных, которая сейчас хранится на территориях аннексированной Республики Крым. Речь идет о личных делах бывших военнослужащих, которые уже не имеют отношения к службе в рядах Вооруженных сил Украины или Черноморского флота Российской Федерации", - отметил Лысенко.

По словам спикера, все, чьи данные содержатся в базе, на сегодняшний день уже не могут нести службу – это или люди пенсионного возраста, или ветераны запаса.

"Они сейчас занимаются сугубо гражданской жизнью. Но спецслужбы России, чтобы показать свою якобы эффективность, просто поднимают эти дела и объявляют кого-то очередным или шпионом, или украинским диверсантом", - отметил он.

Тем не менее, те, чьи имена содержатся в базе, находятся в зоне риска, считает Андрей Лысенко.

"Могу сказать, что около 10 тысяч таких дел, личных дел, сейчас находится в Крыму, и это как раз есть особая группа риска, которые сегодня живут мирной жизнью и вообще уже забыли, что такое военная служба", - подчеркнул спикер Минобороны по вопросам АТО.

Спикер уверен в том, что ФСБ будет использовать информацию из базы для того чтобы фабриковать новые дела против якобы "украинских диверсантов".

Напомним, 21 ноября ФСБ России арестовало в Крыму еще двух "украинских диверсантов". Их обвинили в связях с ранее задержанными, якобы готовившими диверсии на полуострове. Ранее сотрудникам ФСБ удалось заставить задержанных признаться в сотрудничестве с ГУР МОУ всего за одну ночь.