Охота ФСБ на "украинских диверсантов" в Крыму угрожает 10 тысячам украинских военных - Лысенко

Для поиска потенциальных "шпионов" российские спецслужбы используют базу данных украинских военных, ранее служивших на полуострове.
"ФСБ России вновь прибегло к очередной провокации. На самом деле они идут очень простым путем - они просто используют базу данных, которая сейчас хранится на территориях аннексированной Республики Крым. Речь идет о личных делах бывших военнослужащих, которые уже не имеют отношения к службе в рядах Вооруженных сил Украины или Черноморского флота Российской Федерации", - отметил Лысенко.
По словам спикера, все, чьи данные содержатся в базе, на сегодняшний день уже не могут нести службу – это или люди пенсионного возраста, или ветераны запаса.
"Они сейчас занимаются сугубо гражданской жизнью. Но спецслужбы России, чтобы показать свою якобы эффективность, просто поднимают эти дела и объявляют кого-то очередным или шпионом, или украинским диверсантом", - отметил он.
Тем не менее, те, чьи имена содержатся в базе, находятся в зоне риска, считает Андрей Лысенко.
"Могу сказать, что около 10 тысяч таких дел, личных дел, сейчас находится в Крыму, и это как раз есть особая группа риска, которые сегодня живут мирной жизнью и вообще уже забыли, что такое военная служба", - подчеркнул спикер Минобороны по вопросам АТО.
Спикер уверен в том, что ФСБ будет использовать информацию из базы для того чтобы фабриковать новые дела против якобы "украинских диверсантов".
Напомним, 21 ноября ФСБ России арестовало в Крыму еще двух "украинских диверсантов". Их обвинили в связях с ранее задержанными, якобы готовившими диверсии на полуострове. Ранее сотрудникам ФСБ удалось заставить задержанных признаться в сотрудничестве с ГУР МОУ всего за одну ночь.Эспрессо TV