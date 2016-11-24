В Минобороны ничего не знают о схваченном в Крыму ФСБ "украинском шпионе"

Российские силовики произвольно назначают себе "украинских диверсантов" из числа бывших военнослужащих Крыма, заявили в Минобороны Украины.

В Минобороны прокомментировали задержание ФСБ нового "украинского шпиона" в Крыму inforesist.org

Спецслужбы РФ "назначают" себе, используя базу данных личных дел бывших военных, отслуживших в автономной республике Крым, заявил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"ФСБ России в очередной раз прибегает к провокации с использованием базы данных, которая находится на территории аннексированного Крыма. Речь идет о личных делах бывших военнослужащих, которые проходили военную службу либо в Вооруженных силах Украины, либо в ЧФ РФ. В этот раз жертвой провокации стал бывший военнослужащий ЧФ РФ. Нам, на самом деле, ничего не известно об этом человеке", - заявил он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

По мнению Лысенко, подобные дела будут фабриковаться российской стороной и в дальнейшем.

"Похожие дела с обнаружением якобы шпионов, диверсантов, которые якобы относятся к Главному управлению разведки Минобороны Украины, будут появляться, поскольку на территории полуострова остались личные дела около 10 тыс бывших военных, которые сейчас находятся на пенсии и не имеют какого-либо отношения к военной службе", - заключил он.

Напомним, 24 ноября российские силовики задержали в оккупированном Севастополе бывшего военнослужащего Черноморского флота Леонида Пархоменко, который якобы занимался шпионажем в пользу Украины.

Как сообщает Центр общественных связей ФСБ РФ, задержанный передавал украинской разведке сведения о ЧФ РФ, составляющие государственную тайну.

Ранее стало известно о том, что в Севастополе ФСБ РФ задержала украинских "диверсантов" — Алексея Бессарабова, Владимира Дудко и Дмитрия Штыбликова. Главное управление разведки Минобороны Украины также опровергло заявление российской спецслужбы, назвав его "очередным фейком". Впоследствии стало известно, что в Севастополе суд разрешил арестовать трех задержанных в Крыму граждан Украины сроком на два месяца.