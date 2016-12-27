Одесские дайверы установили новогоднюю елку на затонувшем в Черном море судне

Елка установлена на 15-метровой глубине.

Елку установили на затонувшем судне Думская

Одесские дайверы провели новогодний утренник на дне Черного моря на остове затонувшего в 1942 году от удара советской подводной лодки румынского транспортника.

Празднование Нового года под водой у одесских дайверов уже традиция, однако в этот раз количество желающих поводить хоровод возле настоящей елки, установленной на 15-метровой глубине, было большим, чем обычно, поэтому погружения для желающих пришлось устраивать два дня подряд.

"Более 20 человек попросились на наш подводный праздник, поэтому пришлось сделать два выхода: в субботу и воскресенье",- рассказывает одесский дайвер Николай Андрианов, сообщает издание "Думская".

По сценарию, перед тем, как установить елку на леер надстройки судна, ее нужно было найти, обыскав затонувшее судно.

"Искали долго, пришлось облазить и машинное отделение и даже винный погреб. А потом водили хороводы вокруг нее и фотографировались. Оба раза была очень слаженная команда и теплая атмосфера старых друзей. А температура еще теплее чем на берегу: +6, да и ветра нет", — рассказал дайвер.

Думская

Думская

Думская

Думская

Думская

Как сообщалось, главную новогоднюю елку страны установили в Киеве 19 декабря, на Софиевской площади.