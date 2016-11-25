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В Ватикане установили рождественскую елку

25 ноября в 01:41

Рождественская елка откроется 9 декабря. 

Елка Ватикан
В Ватикане установили рождественскую ель

В Ватикане рабочие установили ежегодную традиционную елку в центре площади Святого Петра.

В коммюнике офиса Ватикана сообщается, что дерево высотой 25 метров и родом из региона Трентино на севере Италии. Елка будет украшена игрушками ручной работы с рисунками, сделанные детьми, которые лечатся от рака и других болезней, , передают ABCnews

Рождественская елка будет сопровождаться специальной рождественской сценой, где будут представлены 17 статуй, одетые в традиционные костюмы мальтийских рыцарей. 

Рождественская елка и сцена Рождества будет открыта 9 декабря. Они будут гореть до праздника Крещения Господня 8 января, который знаменует официальный конец Рождественского сезона католической церкви. 

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Традиция создания рождественской елки и вертепа в натуральную величину в центре площади Святого Петра появилась в 1982 году во время понтификата папы Иоанна Павла II. С тех пор, различные страны и регионы в Европе по очереди отправляют  рождественское дерево к папе в Ватикан.

По материалам: ZN.UA , ABCnews ,
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Тэги Рождество елка Ватикан традиции дерево сцена украшения папа декабрь цены площадь Петра Крещение
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