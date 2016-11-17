ОБСЕ заявила о рекордном с начала года количестве взрывов и обстрелов в Донбассе

Наблюдатели миссии отмечают, что большинство нарушений - 3444 - это взрывы из минометов, танков, зенитных установок и артиллерии.

Наблюдатели ОБСЕ рассказали о текущем положении дел в зоне АТО osce.org

Специальная мониторинговая миссии ОБСЕ зафиксировала максимальное количество обстрелов в регионе с начала 2016 года, сообщает заместитель главы миссии Александр Хуг.

"На прошлой неделе количество нарушений режима тишины, зафиксированных СММ ОБСЕ, превысило на 160% по сравнению с тем, что было раньше. Это было наибольшее количество обстрелов с начала года" - отметил он на брифинге в Киеве.

При этом большинство нарушений режима тишины приходится на взрывы минометов, артиллерии, зенитных установок и танков. Всего таких нарушений 3444.

"Давайте отметим, что большинство из этих взрывов – это не просто статистика, большинство из этих нарушений происходят вокруг густонаселенных районов… массовое насилие происходит вблизи Мариуполя, недалеко от Марьинки и Попасной" - подчеркнул Хуг.

По словам наблюдателя, за последнюю неделю мониторинговая мисси ОБСЕ зафиксировала увеличение смертности среди местного населения в два раза по сравнению с прошлой неделей. "Цифры демонстрируют увеличение насилия", - подчеркнул он.

И предложил выход из сложившейся ситуации. По словам Хуга, полная имплементация соглашения Трехсторонней контактной группы способна изменить ее в лучшую сторону.

"Это необходимо прекратить, сделать важные шаги, одним из которых должна стать полная имплементация рамочного соглашения Трехсторонней контактной группы относительно разведения сил и средств от 21 сентября" - сказал наблюдатель.

В качестве примера удачного использования принятых ранее решений, заместитель главы миссии ОБСЕ привел разведение сил и техники в населенных пунктах Петровское и Золотое. "Наши наблюдатели не зафиксировали там нарушения режима прекращения огня", - подчеркнул он.

Несмотря на видимые успехи, в Станице Луганской до сих пор не удается установить режим тишины.

"В Станице Луганской стороны также договорились отвести силы и средства. Однако не произошло никаких уступок в этом направлении. Стороны до сих пор находятся менее чем в 300 метрах друг от друга, каждый день наши наблюдатели видят воронки от взрывов…войска нужно развести" - отметил Хуг.

Напомним, ранее СММ ОБСЕ сообщала об ограничении доступа к участкам разведения сил в зоне АТО. Вчера, 16 ноября, в пресс-службе штабе АТО сообщали о сокращении обстрелов. Сегодня, 17 ноября, их количество снова возросло.