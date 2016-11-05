Наблюдатели ОБСЕ насчитали 8 тысяч обстрелов за неделюв зоне АТО

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В ОБСЕ зафиксировали повышение уровня насилия в Донбассе, по сравнению с предудыщей неделей.

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали 8 тысяч нарушений режима прекращения огня в зоне проведения антитеррористической операции за неделю.

Как сообщил заместитель председателя СММ Александр Хуг в пятницу, 4 ноября, по сравнению с предыдущей неделей, уровень насилия вырос почти в полтора раза, передает Hromadske.ua.

"Мы зафиксировали повышение уровня насилия примерно на 40% по сравнению с прошлой неделей. Если говорить в цифрах, то за неделю мы зафиксировали около 6000 нарушений режима прекращения огня. А на этой неделе зафиксировано уже около 8000 нарушений. За день это более тысячи нарушений режима прекращения огня", – пояснил Хуг.

По словам замглавы миссии ОБСЕ, большинство обстрелов было зафиксировано в так называемом "треугольнике" - Донецкий аэропорт, Ясиноватая, Авдеевка. Это также касается западной части Луганской области – района между Попасной, Первомайском и Золотым.

В то же время, Хуг выразил надежду на достижение договоренностей для разведения войск на линии разграничения, особенно в районе Станицы Луганской.

Во время встречи "Нормандской четверки" в ночь на 20 октября участники встречи в Берлине согласились с безальтернативностью Минских договоренностей и договорились о совместной разработке "дорожной карты" их реализации. Кроме того, лидеры стран предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на четырех участках вдоль линии соприкосновения в Донбассе. Среди этих, участков, в частности, будет и Дебальцево Донецкой области.