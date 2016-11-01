ОБСЕ зафиксировала более тысячи случаев нарушения режима тишины за выходные в Донбассе

В Донецкой области 1032 нарушения. В Луганской — 96.

ОБСЕ опубликовала отчет о нарушениях режима тишины в Донбассе за 29-30 октября Прайм

Представители Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали более тысячи случаев нарушения режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.

"29 октября СММ зафиксировала почти 700 взрывов. А в воскресенье, 30 октября, на Донетчине наблюдатели СММ зафиксировали 332 взрыва ", - говорится в отчете ОБСЕ от 31 октября.

Представители Миссии указали, что нарушения "режима тишины" зафиксированы в районах населенных пунктов Донецк, Авдеевка, Горловка, Светлодарск, Широкино, Саханка, Гнутово, Азов (бывшее Дзержинское), Зайцево, Ясиноватая и Орловское.

В Луганской области 29 октября было зафиксировано 60 взрывов в сравнении с четырьмя за день до, а также сообщили о 36 взрывов, зафиксированных 30 октября.

Ранее сообщалось, что представители СММ ОБСЕ зафиксировали более 580 случаев нарушения режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях, о чем сообщили в отчете за 26 октября.

Во время встречи "Нормандской четверки" в ночь на 20 октября участники встречи в Берлине согласились с безальтернативностью Минских договоренностей и договорились о совместной разработке "дорожной карты" их реализации. Кроме того, лидеры стран предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на 4-х участках линии соприкосновения в Донбассе. Среди этих, участков, в частности, будет и Дебальцево Донецкой области.