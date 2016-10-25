Представители группировок ОРДЛО высказались против полицейской миссии ОБСЕ

Кремлевских марионеток устраивает действующий мандат наблюдателей ОБСЕ.

Спикеры боевиков угрожают дестабилизацией в ОРДЛО в случае ввода полицейской миссии ОБСЕ РБК-Украина

Представители террористических гркппировок "ДНР" и "ЛНР" выступили против размещенияв отдельных районах Донецкой и Луганской областей, передает Deutshe Welle

"Присутствие любых иностранных формирований на территории республики противоречит комплексу мер", – заявил представитель группировки "ДНР" Денис Пушилин в Москве в понедельник, 24 октября.

Пушилин также усомнился, что идею расширения мандата миссии поддержат все 57 стран-участниц ОБСЕ.

"Наверняка найдутся страны, которые будут против", – выразил предположение представитель боевиков.

Представитель группировки "ЛНР" в Трехсторонней контактной группе в Минске Владислав Дейнего предостерег, что введение полицейской миссии в ОРДЛО способно дестабилизировать обстановку на оккупированных территориях.

"Будут последствия для тех, кто попробует взять в руки оружие и встать между противоборствующими сторонами", – заверил Дейнего.

Встреча в "Нормандском формате" состоялась в ночь с 19 на 20 октября. После нее президент Петр Порошенко заявил о договоренности о введении полицейской миссии ОБСЕ в Донбасс. Однако, лидеры Франции, Германии и России умолчали об этой договоренности.

Cо временем, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Украина получит контроль над границей только "в конце процесса". Также, по словам Меркель, вопрос о вооруженной миссии ОБСЕ следует поднять только после запуска избирательного процесса в Донбассе.