Топ Новости
<
>

ОБСЕ сообщила о смерти женщины под гусеницами военной машины в Красногоровке

15 октября в 00:27

Пострадавшая умерла от полученных ранений.

Широкино1 ОБСЕ
В Красногоровке военная машина переехала 40-летнюю женщину
Пресс-центр АТО/Facebook

В Красногоровке военная машина переехала 40-летнюю женщину, говорится в ежедневном отчете ОБСЕ, опубликованном на официальном сайте мониторинговой миссии.

"11 октября в морге районной больницы, расположенной в подконтрольном правительству г.Красногоровка (21 км к западу от Донецка), наблюдатели видели останки женщины (в возрасте около 40 лет), которая, по неподтвержденной информации, погибла в городе. По словам врача, пострадавшая умерла от полученных ранений, когда ее переехала гусеничная военная машина.

Читайте также: ПАСЕ возложила на Россию ответственность за действия ее марионеток в Донбассе

Родственница умершей сообщила, что инцидент произошел вечером 7 октября, когда она со своим сыном и погибшей шла домой. Услышав звук движения танков и другой тяжелой военной техники, они разбежались в разные стороны" , - говорится в тексте отчета.

Напомним, в ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе 21 сентября было подписано рамочное решение о разведении сил и средств ВСУ и боевиков ОРДЛО на линии разграничения в зоне АТО.

По материалам: УНИАН
Читайте также
Тэги женщина ОБСЕ Донецк
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
Курс валют
USD 25.81
EUR 28.44
Последние новости