ОБСЕ сообщила о смерти женщины под гусеницами военной машины в Красногоровке

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

Пострадавшая умерла от полученных ранений.

В Красногоровке военная машина переехала 40-летнюю женщину Пресс-центр АТО/Facebook

В Красногоровке военная машина переехала 40-летнюю женщину, говорится в ежедневном отчете ОБСЕ, опубликованном на официальном сайте мониторинговой миссии.

"11 октября в морге районной больницы, расположенной в подконтрольном правительству г.Красногоровка (21 км к западу от Донецка), наблюдатели видели останки женщины (в возрасте около 40 лет), которая, по неподтвержденной информации, погибла в городе. По словам врача, пострадавшая умерла от полученных ранений, когда ее переехала гусеничная военная машина.

Родственница умершей сообщила, что инцидент произошел вечером 7 октября, когда она со своим сыном и погибшей шла домой. Услышав звук движения танков и другой тяжелой военной техники, они разбежались в разные стороны" , - говорится в тексте отчета.

Напомним, в ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе 21 сентября было подписано рамочное решение о разведении сил и средств ВСУ и боевиков ОРДЛО на линии разграничения в зоне АТО.