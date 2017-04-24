ОБСЕ начала расследование гибели своего сотрудника в Луганской области

Организация ожидает максимального сотрудничества со всеми заинтересованными сторонами

Секретарь ОБСЕ шокирован гибелью своего сотрудника ntv.ru

"ОБСЕ начала расследование инцидента и ожидает максимального сотрудничества со всеми заинтересованными сторонами", - заявил генеральный секретарь организации Ламберто Заньер, пишет "Укринформ". Заньер отметил, что он шокирован этим первым случаем гибели члена СММ в Украине.

Секретарь организации подчеркнул, что за безопасность наблюдателей ОБСЕ несут ответственность "все стороны", а СММ должна пользоваться полной поддержкой, все должны защищать наблюдателей от опасности.

Напомним, 23 апреля автомобиль миссии ОБСЕ подорвался на мине в районе села Пришиб в оккупированной части Луганской области. В результате взрыва погиб наблюдатель-гражданин США, двое сотрудников миссии – граждане Чехии и Германии – с ранениями были доставлены в больницу в оккупированном Луганске.

Боевики террористической организации "ЛНР" сразу же после инцидента обвинили Вооруженные силы Украины в обстреле патруля, однако вскоре признали, что автомобиль подорвался на противотанковой мине.

В СЦКК отметили, что в момент инцидента режим прекращения огня соблюдался как украинскими военнослужащими, так и боевиками российско-террористических формирований.