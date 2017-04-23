В результате подрыва автомобиля ОБСЕ в ОРЛО погиб наблюдатель-гражданин США

Ранения получили граждане Германии и Чехии.
Ранения получили два наблюдателя – граждане Германии и Чехии. Они доставлены в больницу в оккупированном Луганске, сообщил замглавы миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг на брифинге 23 апреля.
Он выразил соболезнования близким погибшего, а также подчеркнул, что по маршруту следования патруля ОБСЕ не должно было быть мин, поскольку эта дорога использовалась как миссией, так и местным гражданским транспортом.
По словам Хуга, в патруле было два автомобиля, второй от взрыва пострадал.
"Трое других членов патруля из автомобиля, который не был поврежден, вернулись на базу СММ и находятся в безопасности. Оба автомобиля будут изъяты", – уточнил замглавы ОБСЕ, а также добавил, что в связи с инцидентом были приняты "все меры, чтобы патрули в этом районе передвигались максимально безопасно".
Напомним, 23 апреля автомобиль миссии ОБСЕ подорвался на мине в районе села Пришиб в оккупированной части Луганской области. В результате взрыва один наблюдатель погиб, двое с ранениями были доставлены в больницу.
Боевики террористической организации "ЛНР" сразу же после инцидента обвинили Вооруженные силы Украины в обстреле патруля, однако вскоре признали, что автомобиль подорвался на противотанковой мине.
В СЦКК отметили, что в момент инцидента режим прекращения огня соблюдался как украинскими военнослужащими, так и боевиками российско-террористических формирований.Интерфакс-Украина , ZN.UA ,