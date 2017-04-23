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В результате подрыва автомобиля ОБСЕ в ОРЛО погиб наблюдатель-гражданин США

23 апреля в 22:11

Ранения получили граждане Германии и Чехии.

Автомобиль ОБСЕ сгорел
Дорога, на которой взорвался автомобиль ОБСЕ, используется как наблюдателями, так и гражданским автотранспортом
ntv.ru
Наблюдатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, который погиб в результате подрыва патрульного автомобиля в районе оккупированного села Пришиб в Луганской области, был гражданином США.

Ранения получили два наблюдателя – граждане Германии и Чехии. Они доставлены в больницу в оккупированном Луганске, сообщил замглавы миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг на брифинге 23 апреля.

Он выразил соболезнования близким погибшего, а также подчеркнул, что по маршруту следования патруля ОБСЕ  не должно было быть мин, поскольку эта дорога использовалась как миссией, так и  местным гражданским транспортом.

По словам Хуга, в патруле было два автомобиля, второй от взрыва пострадал.

"Трое других членов патруля из автомобиля, который не был поврежден, вернулись на базу СММ и находятся в безопасности. Оба автомобиля будут изъяты", – уточнил замглавы ОБСЕ, а также добавил, что в связи с инцидентом были приняты "все меры, чтобы патрули в этом районе передвигались максимально безопасно".

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Напомним, 23 апреля автомобиль миссии ОБСЕ подорвался на мине в районе села Пришиб в оккупированной части Луганской области. В результате взрыва один наблюдатель погиб, двое с ранениями были доставлены в больницу.

Боевики террористической организации "ЛНР" сразу же после инцидента обвинили Вооруженные силы Украины в обстреле патруля, однако вскоре признали, что автомобиль подорвался на противотанковой мине.

В СЦКК отметили, что в момент инцидента режим прекращения огня соблюдался как украинскими военнослужащими, так и боевиками российско-террористических формирований.

По материалам: Интерфакс-Украина , ZN.UA ,
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Тэги ОБСЕ патруль взрыв АТО ОРЛО Хуг
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