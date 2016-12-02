Обновленная коллегия судей заново изучит дело о событиях 2 мая в Одессе

Следующее заседание по делу назначено на 8 декабря.
Соответствующее решение было принято по ходатайству одного из обвиняемых в связи с заменой судьи Сергея Журика, который выбыл из коллегии в связи с болезнью, на судью Алексея Старикова. Следующее заседание по делу назначено на 8 декабря.
После возобновления после длительного перерыва, вызванного отпуском судей, рассмотрения дела 25 августа суд по различным причинам (отсутствие обвиняемых, их адвокатов, болезни судей) не мог приступить к рассмотрению дела по сути.
Массовые столкновения в Одессе с участием сторонников единства Украины и пророссийских активистов произошли 2 мая 2014 года. В ходе массовых беспорядков погибли 48 человек и пострадали более 200. Большинство погибли в Доме профсоюзов во время пожара.
Через несколько дней задержали главных фигурантов экстремистских организаций, а также несколько сотрудников милиции.
В то же время, экс-начальник ГУ МВД Украины в Одесской области Дмитрий Фучеджи был объявлен в розыск. Однако Фучеджи скрылся от следствия и пересек границу. Украинские власти неоднократно заявляли, что Фучеджи находится в Приднестровье.
Именно Фучеджи работал заместителем руководителя милиции Одесской области по вопросам общественной безопасности и лично был в центре Одессы 2 мая. Также он исполнял обязанности начальника областного УВД 4 мая, когда после штурма городского управления внутренних дел милиционеры отпустили задержанных пророссийских активистов.Интерфакс-Украина