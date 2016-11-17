Незаконно осужденные в РФ Карпюк и Клых подписали документы для подачи иска в ЕСПЧ

Украинская сторона призывает Россию предоставить Клыху независимую медицинскую помощь.

Состояние здоровья Клыха продолжает вызывать серьезные опасения

Николай Карпюк и Станислав Клых, незаконно осужденные и удерживаемые в России, в среду подписали все необходимые документы для подготовки иска в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), сообщила спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца.

Так, 16 ноября, консульские должностные лица нашего консульства в Ростове-на-Дону встретились с украинскими политическими заключенными Николаем Карпюком и Станиславом Клыхом, содержащимися в СИЗО г.Грозный Чеченской Республики. "В ходе встречи Карпюк и Клых подписали необходимые документы, которые будут переданы для подготовки иска в ЕСПЧ"", - сказала Беца.

Она также подчеркнула, что состояние здоровья Клыха продолжает вызывать серьезные опасения. "Он в подавленном морально-психологическом состоянии, продолжают наблюдаться у него некоторые (психические – ред.) расстройства, что проявляется в некоторых его неоднозначных высказываниях и поведении", - проинформировала она.

По ее словам, украинская сторона призывает Россию предоставить Клыху независимую медицинскую помощь. "Мы предпринимаем все меры для освобождения украинцев, которые стали заложниками агрессии России против Украины", - подчеркнула Беца.

Как сообщалось, 26 октября Верховный суд России признал законным приговор, ранее вынесенный российским правосудием украинским гражданам Николаю Карпюку и Станиславу Клыху, приговоренных к 22,5 и 20 годам лишения свободы за якобы участие в войне против РФ в ходе Первой чеченской войны.

Оба не признали свою вину и заявляют, что были незаконно задержаны, а признание российские следователи получили от них пытками. Николай Карпюк говорил о пытках в российском СИЗО электрическим током, иглами под ногти и запретом спать круглосуточно.

Подробнее о "чеченском" деле, которое сфабриковали украинцам следственные органы РФ, а также о применяемых к ним пытках читайте в статье Анастасии Станко "Первые пленные гибридной войны" для "Зеркала недели. Украина".