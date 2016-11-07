Карпюка могут этапировать в Якутию на следующей неделе – Полозов

В якутском лагере уже сидит украинский режиссер Олег Сенцов.

Карпюк не признал своей вины в российском суде

Адвокат Николай Полозов, который защищает Ахтема Чийгоза, прогнозирует, что незаконно осужденного в России украинцамогут этапировать в один из лагерей в Якутии на следующей неделе.

"Я прогнозирую, что на следующей неделе может произойти то, что Карпюка могут отправить в Якутию. Туда, где сейчас находится Олег Сенцов", – заявил адвокат в эфире Espreso.TV вечером в воскресенье, 6 ноября.

Как сообщалось, 26 октября Верховный суд России признал законным приговор, ранее вынесенный российским правосудием украинским гражданам Николаю Карпюку и Станиславу Клыху, приговоренных к 22,5 и 20 годам лишения свободы за якобы участие в войне против РФ в ходе Первой чеченской войны.

Оба не признали свою вину и заявляют, что были незаконно задержаны, а признание российские следователи получили от них пытками. Николай Карпюк говорил о пытках в российском СИЗО электрическим током, иглами под ногти и запретом спать круглосуточно.

Подробнее о "чеченском" деле, которое сфабриковали украинцам следственные органы РФ, а также о применяемых к ним пытках читайте в статье Анастасии Станко "Первые пленные гибридной войны" для "Зеркала недели. Украина".