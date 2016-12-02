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Немецкие врачи вернули зрение и слух освобожденному из плена "ЛНР" украинцу Жемчугову

2 декабря в 21:32

Владимир Жемчугов перенес пять операций в кельнской больнице.

Жемчуговы
Владимира Жемчугова выписали из больницы Кельна
Deutsche Welle (Українська редакція)
Гражданину Украины Владимиру Жемчугову, которого почти год удерживали в заложниках российские спецслужбы и террористы ОРДЛО,  немецкие медики восстановили слух и частично вернули зрение, передает Deutsche Welle.

Жемчугов выписался из клиники Кельна, где он проходил курс лечения. За месяц ему сделали пять операций, удалили брюшную грыжу, восстановили функции одного глаза.

Напомним, 16 октября Владимир Жемчугов с женой Еленой прибыли в Кельн для прохождения обследования и курса лечения.

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Напомним, Владимира Жемчугова и Юрия Супруна освободили из плена в субботу, 17 сентября. Украинцев обменяли на четырех сторонников группировок "ДНР" и "ЛНР" в городе Счастье Луганской области. Вечером Жемчугова и Супруна доставили в Киев, где в Научно-практическом центре профилактической и клинической медицины их обследовали и провели курс реабилитации.

Украинец Владимир Жемчугов попал в плен "ЛНР" в конце сентября прошлого года. Он получил тяжелые увечья, подорвавшись на растяжке в зоне боевых действий в Донбассе.
О задержании представителя ООН Супруна в Донецке стало известно 13 апреля. По версии боевиков "ДНР", он въехал на оккупированную территорию без уведомления и был причастен к боям на Донбассе. При задержании Супрун заявил, что является действующим представителем миссии ООН в Донецке. Организация Объединенных Наций призвала боевиков немедленно освободить сотрудника ООН.

По материалам: ZN.UA , Deutsche Welle (Українська редакція) ,
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Тэги Жемчугов АТО ЛНР ФРГ Кельн
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