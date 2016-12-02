Немецкие врачи вернули зрение и слух освобожденному из плена "ЛНР" украинцу Жемчугову

Владимир Жемчугов перенес пять операций в кельнской больнице.
Жемчугов выписался из клиники Кельна, где он проходил курс лечения. За месяц ему сделали пять операций, удалили брюшную грыжу, восстановили функции одного глаза.
Напомним, 16 октября Владимир Жемчугов с женой Еленой прибыли в Кельн для прохождения обследования и курса лечения.
Напомним, Владимира Жемчугова и Юрия Супруна освободили из плена в субботу, 17 сентября. Украинцев обменяли на четырех сторонников группировок "ДНР" и "ЛНР" в городе Счастье Луганской области. Вечером Жемчугова и Супруна доставили в Киев, где в Научно-практическом центре профилактической и клинической медицины их обследовали и провели курс реабилитации.
Украинец Владимир Жемчугов попал в плен "ЛНР" в конце сентября прошлого года. Он получил тяжелые увечья, подорвавшись на растяжке в зоне боевых действий в Донбассе.
О задержании представителя ООН Супруна в Донецке стало известно 13 апреля. По версии боевиков "ДНР", он въехал на оккупированную территорию без уведомления и был причастен к боям на Донбассе. При задержании Супрун заявил, что является действующим представителем миссии ООН в Донецке. Организация Объединенных Наций призвала боевиков немедленно освободить сотрудника ООН.